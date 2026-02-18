Joy Beune heeft een klein wonder nodig om toch te kunnen deelnemen aan haar geliefde 1500 meter tijdens de Spelen in Milaan. Dat denkt schaatsicoon Marianne Timmer. Er ontstond discussie rond de plek van Marijke Groenewoud, die ze zou kunnen afstaan aan Beune. "Dat ga je echt niet zomaar opgeven."

Beune liet dinsdag na het zilver op de ploegenachtervolging weten dat 'haar Spelen nog niet voorbij zijn'. Ze staat namelijk nog op de reservelijst voor de 1500 meter, een onderdeel waarop ze regerend wereldkampioen is. Na een misser op het OKT wist ze zich niet voor die afstand te plaatsen en dus moet ze stiekem hopen dat Antoinette Rijpma-de Jong, Femke Kok of Groenewoud zich afmeldt.

"Maar die kans is gewoon heel klein", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Er kwam ook een discussie op gang. Dat Marijke dan misschien de 1500 meter zou moeten opgeven. Dat ga je gewoon echt niet doen."

Gunfactor

Groenewoud kwam al in actie op de 3000 meter, 5000 meter en ploegenachtervolging, maar is niet in haar beste vorm in Milaan. Daarom werd er geopperd dat ze haar plek zou kunnen afstaan aan Beune, die een grote kanshebber zou zijn voor goud op de 1500 meter. "Dat gaat leven omdat Joy een hoge gunfactor heeft", aldus Timmer. "Maar kom op, als je zelf daarvoor gekwalificeerd bent en je hebt daar wel naartoe geleefd... Dat ga je gewoon niet doen."

Hopen op wonder

Het is dus hopen op een wonder voor Beune. "Als iemand echt heel ziek wordt, dan is dat natuurlijk een hele mooie kans. Maar iemand gaat zich niet zomaar terugtrekken voor die 1500 meter", benadrukt de drievoudig olympisch kampioen nogmaals.

'Niet helemaal eerlijk'

Bovendien kan het zomaar zo zijn dat Groenewoud op de 1500 meter opeens wel haar goede vorm terugvindt. "Je hebt net die ene dag dat het wel lukt nodig." Die kans gaat ze niet zomaar uit handen geven.

Groenewoud probeert zich niet te veel van de kritiek aan te trekken. "Ik voel me hartstikke prima, dus ik ga lekker de 1500 meter starten", zei ze na de ploegenachtervolging. "Ik voel me prima." Timmer vindt het ook opvallend dat de discussie zo oplaait. "Ik vind het ook niet helemaal eerlijk naar Marijke."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.