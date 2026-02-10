Kjeld Nuis weet dat er een wondertje nodig is om olympisch goud te pakken in Milaan. De Nederlandse topschaatser (36) van Team Reggeborgh heeft met Jordan Stolz een absolute topfavoriet voor al het goud in Milaan voor zich. Nuis verbaast zich over de Amerikaan in de Italiaanse modestad.

Dinsdag is het tijd voor de 1000 meter en komen Stolz en Nuis elkaar voor het eerst tegen op het ijs. Ruim een week later is dan de 1500 meter, de afstand waar Nuis regerend olympisch kampioen is. Sterker nog: de 36-jarige Nederlander is ongeslagen op de Winterspelen, na twee keer goud in 2018 op de 1000 en 1500 meter en goud op de 1500 meter in 2022. Maar hij weet: drie Spelen op rij goud winnen wordt een schier onmogelijke opgave tegen Stolz.

'Hij lacht iedereen uit'

Nuis hoopt met heel de schaatswereld op een off-day voor Stolz en zeker op 'zijn' 1500 meter. "Ik hoop het, wat zou dat heerlijk zijn. Ik hoop ook dat hij ook de team pursuit doet, twee dagen voor die 1500 meter", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk gaat hij voor vijf keer goud. Als je A zegt moet je ook B zeggen, hij rijdt het hele jaar door alles. Die massastart ook, joh. Hij lacht iedereen uit. Bizar, zo knap hoe hij dat doet", is de Nederlander onder de indruk van de Amerikaanse alleskunner.

'Dat is het enge'

"Weet je wat het is: hij is gewoon zo’n vage gast. Hij is de allerbeste van de wereld op de 1500 meter, rijdt iedereen overal op een seconde, of zeker zeven tiende. Maar als je zo goed bent, slaat zo’n rit als van hem in Calgary (Stolz won in Canada in 1.42,10 op slechts 0,2 van Finn Sonnekalb en 0,3 van Nuis, red.) in principe nergens op. Op die momenten denk je wel eens: ben jij nou de beste van de wereld? Maar zelfs met een mindere dag wordt hij hier nog steeds twee of drie. En dat is het enge. Als wij allemaal even niet helemaal goed zijn, worden wij gelijk tiende."