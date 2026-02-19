Kjeld Nuis mag zich officieel de beste olympiër ooit op de 1500 meter noemen. Op de medaillespiegel van de 1500 meter aller tijden staat de Nederlander nu met twee keer goud en een keer brons boven alle andere specialisten die ooit de afstand reden.

Voor zijn laatste olympische race in Milaan stond Nuis nog op plek vier op de ranglijst van succesvolste schaatsers ooit op de 1500 meter. Door zijn bronzen medaille stoof hij echter al zijn concurrenten voorbij en staat hij nu op eenzame hoogte aan kop. Nuis pakte in 2018 en in 2022 het goud op zijn favoriete afstand en daar kwam dus nog brons in Milaan bij na een sensationeel duel met de Chinees Zhongyan Ning. Laatstgenoemde werd uiteindelijk de eerste die de olympische titel na acht jaar van Nuis afnam.

Nuis is met een tijd van 1.40,17 ook nog steeds de wereldrecordhouder op de 1500 meter. Die tijd reed hij in 2019 in Salt Lake City en ook Jordan Stolz wist die tijd nog niet te verbeteren. De Amerikaan won dit jaar elke 1500 meter waar hij aan de start stond, maar in Milaan moest hij zijn meerderen erkennen in Ning. Wel was Stolz op één tiende nipt sneller dan Nuis, die daardoor geen zilver maar brons pakte.

'Dat vind ik heel cool'

Na de race is Nuis er erg blij mee als hij hoort dat hij nu de beste is op de olympische 1500 meter. "Dat is vet. Dat vind ik heel cool. Over vier jaar ben ik veertig. Als het in Thialf is, dan maak ik me nog een keertje klaar", grapt Nuis over zijn toekomst als schaatser. "Nee, als je ziet hoe die jonkies nu schaatsen en hoe dichtbij ze zitten. Dan mag ik überhaupt van geluk spreken dat ik hier nog sta. Ik zeg niet dat ik niet door ga. Ik heb een contract voor het leven natuurlijk. Maar het is ook dat ik dit een mooi einde vindt, maar ik rij hier de beste race van mijn leven", zo blikt Nuis terug op zijn bronzen race tegenover Sportnieuws.nl.