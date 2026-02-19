Kjeld Nuis heeft zijn droom waargemaakt op zijn laatste Olympische Spelen. Hij won brons op de 1500 meter in Milaan en dat voelt als een grote overwinning voor hem, ook al was het verschil met de tweede plaats klein. "Dit is wat ik wilde."

De 36-jarige Nuis sprak na de race over zijn gevoel bij NOS. "Alsof ik gewonnen had. Super vet". begint hij. "Vanaf meter 1 liep het gewoon zoals ik wilde. Het was sneller dan verwacht", zegt hij over zijn rit tegen Ning Zhongyan, die de olympische titel pakte.

"Ik kwam zo hard bij Ning onderdoor en ik had nog een sneller rondje dan mijn 1000 meter", vervolgt de Nederlander, die ook vol lof is over de Chinees. "Fantastische rit van hem. Zwaar onder de indruk." Ning was zelfs sneller dan Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz. Hij pakte het zilver en was maar net iets sneller dan Nuis.

'Maakt me geen zak uit'

"Het scheelde maar acht honderdsten", zegt de schaatser van Team Reggeborgh. Maar Nuis is al dolgelukkig met het brons. "Het maakt me helemaal geen zak uit. Ik wilde een plak en die heb ik. En of het nou zilver of brons is... Ning is hier de dikke winnaar, de beste van vandaag en ver boven ons. Het maakt me niet uit. Ik sta helemaal te shaken nog ik ben zo blij", zegt hij. "Zilver of brons echt, het zal me aan m'n reet roesten."

'Ik heb hier zo van gedroomd'

Nuis had de race in zijn dromen al honderd keer gereden, maar op het ijs kwam alles samen. "Ik had geen idee waar ik mee bezig was. Nee, echt niet", zegt hij. "We hebben geen rondetijden of zo, dus we hebben geen idee hoe hard we gaan. Daar was ik me dood van geschrokken denk ik, als ik het gezien had."

"Ik heb hier zo van gedroomd", vervolgt hij. De tranen springen in zijn ogen. "Ik wilde niet gaan janken, maar het is zó vet. Dit is wat ik wilde. Bedankt allemaal", besluit hij.