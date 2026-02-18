Kjeld Nuis staat voor zijn allerlaatste olympische optreden als schaatser. De 36-jarige rijdt donderdag de 1500 meter op de Winterspelen in Milaan en dat vooruitzicht maakt hem emotioneel. Heel Nederland leeft met hem mee.

De schaatser van Team Reggeborgh deelde woensdag een emotioneel bericht op Instagram. "Morgen zal ik de laatste olympische race van mijn leven rijden", schreef hij. Nuis heeft al drie keer olympisch goud gewonnen in zijn carrière, waarvan twee keer op de 1500 en één keer op de 1000 meter. Donderdag kan hij voor de laatste keer strijden om eremetaal op de Spelen.

"Best wel emotioneel om dit te schrijven", vervolgt hij. "De Spelen zijn magisch. Die van acht en vier jaar geleden waren geweldig en zal ik nooit vergeten."

Dankbaar

"Wat er ook gebeurt morgen en wat de uitkomst ook is, ik wil iedereen bedanken die in me heeft geloofd en er voor me is geweest. Weet dat ik enorm dankbaar ben daarvoor. Ik ga niet iedereen hier opniemen, ook al weet ik zeker dat ik niet één iemand zou vergeten."

Toch licht hij nog twee supporters van het eerste uur uit: "Mam, pap, dank je wel", schrijft hij. "Geniet van de show."

Liefdevolle reacties

Het bericht roept ook bij volgers van Nuis de nodige emotie op. De schaatser wordt overladen met liefde in de reacties. Bekende Nederlanders en schaatscollega's reageren. Vriendin Joy Beune plaatst een hele reeks emoji's met hartjesogen.

Ook olympisch kampioene en teamgenoot Femke Kok reageert: "Let's go." Komiek en presentator Richard Groenendijk laat ook mooie worden achter. "Ik zit er nú al klaar voor vriend! En wat het ook wordt: wát een carrière heb je achter de rug en wát een sportman ben je", schrijft hij. Kickboksicoon Rico Verhoeven reageert met een vlammetje. "Go get it", zegt hij.