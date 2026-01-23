Kjeld Nuis was voor de zoveelste keer niet opgewassen tegen Jordan Stolz. De Amerikaan stelde op de 500 meter nog enigszins teleur bij de World Cup in Inzell, maar maakte dat dubbel en dwars goed op de 1500. Achteraf bleek hoe diep Stolz was gegaan. Dat verbaasde zelfs Nuis.

De 500 meter moest Stolz aan de kersverse Europees kampioen Damian Zurek laten. De Pool ontnam de Amerikaanse schaatssensatie ook nog eens zijn baanrecord. Op de schaatsmijl kende Stolz geen genade met zijn concurrenten. Hij vloog in 1.41,95 naar een indrukwekkende zege. Op bijna twee tellen werd Nuis uiteindelijk derde.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"Buitenaards", noemt hij de Amerikaan. "Kan er niks anders van maken, echt fenomenaal", looft Nuis zijn vijftien jaar jongere concurrent.

Stolz bezocht iedere prullenbak in schaatshal

Die had het wel zwaar na afloop, zag NOS-reporter Bert Maalderink. "Jij rijdt hier nog een soort van rondje na de race. Die Stolz heeft ongeveer overgegeven bij iedere prullenbak die hij tegenkwam. Dan kun je zien dat hij ook maar een gewoon mens is", aldus de verslaggever.

"Oh ja?", verbaast Nuis zich. "Daaraan wel, maar aan zijn tijden niet. "Echt fenomenaal. Petje af. Ik wilde zeggen: ik kan op geen enkel punt van hem winnen. Nou, de grootste lachfilm is dat ik harder heb geopend dan hem (23,05 van Nuis en 23,12 van Stolz, red.). Dat mag ook in de krant", grapt hij.

Nuis dik tevreden

De Nederlandse schaatsveteraan was na afloop een tevreden man. "Gevochten als een leeuw. M’n snelste opening ooit, buiten het wereldrecord om. Super trots op", is zijn conclusie. Nuis komt dit weekeinde nog in actie op de 1000 meter. Dat zijn de afstanden die hij ook rijdt op de Spelen in Milaan. Daar verdedigt hij zijn olympische titel op de 1500 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.