Kjeld Nuis heeft de laatste 1500 meter voor de Olympische Spelen afgesloten met een derde plek. In een onderling duel won hij van de Duitse junior Finn Sonnekalb. Maar schaatsveteraan Nuis was niet opgewassen tegen Jordan Stolz.

De eerste Nederlander die in actie kwam was Tijmen Snel. Hij plaatste zich op het OKT als tweede voor de schaatsmijl achter teamgenoot Joep Wennemars, die niet meedeed in Inzell. Snel kwam uiteindelijk tot een tijd van 1.45,49. Daar was het nodige om te doen, want in zijn rit was de tijdwaarneming ineens foetsie. Dat kwam omdat zijn tegenstander Kazuya Yamada een blokje op de finishlijn wegtikte.

Tim Prins kan zure nasmaak niet wegspoelen

Na Snel was Prins de tweede Nederlander die in actie kwam. Zijn verhaal is bekend. De 22-jarige rijder van Team Reggeborgh was de negende individuele naam op de beruchte schaatsmatrix en had dus een olympisch ticket binnen. Maar Marcel Bosker kreeg een aanwijsplek, waardoor Prins eruit werd gewipt. Na de EK afstanden kon Prins die tik niet wegspoelen met een medaille op de laatste World Cup.

Jordan Stolz ongenaakbaar, Kjeld Nuis pakt podium

Nuis reed in de slotrit tegen de wereldkampioen junioren: Finn Sonnekalb. Even daarvoor had Stolz huisgehouden. Na een teleurstellende 500 meter liet de Amerikaan zien dat hij de te kloppen man is op de Olympische Spelen in Milaan. Hij flitste naar 1.41,95, net boven zijn eigen baanrecord. Nuis was bijna twee tellen langzamer: 1.43,81. De Chinees Zhongyan Ning zat er nog tussen en werd tweede.

Stolz pakte net als op de 500 meter ook het eindklassement op de schaatsmijl. In totaal levert hem dat 32.000 dollar op (16.000 per afstand). Dat komt neer op zo'n 27.000 euro.

