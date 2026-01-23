's Werelds beste schaatsers maken zich op voor de Olympische Spelen. Dat doen ze met de laatste World Cup in Inzell als opwarmertje. Daar wordt serieus geld uitgedeeld, aan de winnaars van de klassementen. Schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis viel in de prijzen.

Vrijdagavond stonden de 500 en 1500 meters bij beide geslachten op het programma. Omdat er nog een tweede omloop is van de sprint kan het eindklassement nog niet worden opgemaakt. Dat is bij de schaatsmijl wel het geval. Joy Beune schaatste in het kuuroord Inzell naar de winst op de 1500 meter.

Beune eindigt op plek 2, eindklassement voor Miho Takagi

Die afstand rijdt ze niet op de Olympische Spelen. Beune eindigde op het OKT op de vierde plek, net buiten het podium. Gefrunnik met haar rits kostte haar een olympisch ticket. Echt blij was de Nederlandse dan ook niet. "Natuurlijk is winnen lekker, maar het voelt zo dubbel. Ik heb best hard doorgetraind en dan win ik ook nog. Het voelt heel gek. Ik weet niet."

Olympische deelname kan ze er niet mee kopen, maar met haar tweede plek in het eindklassement heeft Beune 9300 euro verdiend. De Nederlandse miste één World Cup in Hamar, die sloeg ze over om zich voor te bereiden op het OKT. De volle mep gaat naar Takagi, die 13.600 euro krijgt toegestuurd. Antoinette Rijpma-de Jong eindigde als derde in het wereldbekerklassement. Het levert haar 6800 euro op.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Kjeld Nuis ook in de prijzen

Bij de mannen gaat het hoofdbedrag - hoe kan het ook anders - naar schaatsfenomeen Jordan Stolz. De Amerikaan won dit seizoen alle 1500 meters op de World Cup. Kjeld Nuis, de vriend van Beune, eindigde op gepaste afstand tweede. In Inzell werd hij derde, waarmee hij die plek veiligstelde. Dat betekent dat ook hij in ieder geval met 9300 euro huiswaarts keert. Nuis komt ook op de 1000 meter nog in actie.

Het prijzengeld van de 500 meters is nog niet definitief, maar daar zijn Stolz en Femke Kok niet meer te achterhalen. Dat betekent dat Stolz al 27.200 euro rijker is en daar komt meer geld bij, als hij zijn leidende positie op de 1000 meter behoudt.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.