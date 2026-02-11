Kjeld Nuis is van zijn perfecte score op de Olympische Winterspelen af. Hij won drie keer goud bij drie deelnames. Bij zijn vierde race op olympisch ijs werd de schaatsveteraan zesde op de 1000 meter, ver achter winnaar Jordan Stolz en de zilveren Jenning de Boo. Toen het over zijn teamgenoot ging, kreeg Nuis het even zwaar. "Echt fenomenaal."

"Ja wat een gekke wedstrijd. Helaas niet waar ik op hoopte. Ik kwam in de buurt, maar drie tienden te kort voor een plak. Dat doet pijn", bekende Nuis voor de camera van Eurosport.

Toch kwam Nuis juichend over de streep, vanwege zijn tijd en dat het waarschijnlijk zijn laatste Spelen zijn. "1.07,6 is voor mij geen slechte tijd op een laaglandbaan. Ik heb drie keer een snellere tijd gereden. Dan moet je gewoon blij zijn. Ik heb het laten liggen, maar niet verprutst. Het doet wel pijn, maar het was gewoon niet slecht", analyseerde hij.

Betraande ogen bij Kjeld Nuis

Inmiddels had de grimas van Nuis al plaatsgenomen voor betraande ogen. Toen het over zijn veertien jaar jongere teamgenoot De Boo ging, kreeg hij het moeilijk. "Crazy. Die ging als Femke (Kok, red.) en Jutta (Leerdam, red.) over de baan, echt fenomenaal. Wat een niveau. Tuurlijk ging het me om een medaille, maar met die jongens kan ik niet meer mee", was hij realistisch. "Dat is ook niet erg, ik ben verdomd trots. Ik heb gezegd dat hij ervan moet genieten."

"Hij is echt zo goed, niet normaal", ging Nuis verder over De Boo. "Je ziet het hem flikken en dan denk je: ja man, dit is zo vet. Tuurlijk wil hij winnen, maar Stolz in deze vorm… Het hele jaar al niet te kloppen. Wat je ook rijdt, hij was Jenning toch wel voorbij gekomen. Het slaat nergens op, maar petje af. Echt niet normaal."