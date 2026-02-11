Joy Beune is een van de vele aanwezigen in de schaatshal in Milaan waar woensdagavond de 1000 meter plaatsvindt. De Nederlandse topschaatsster is er om haar vriend Kjeld Nuis aan te moedigen. Al doet ze dat liever niet.

Daags voor de wedstrijd van Nuis op de 1000 meter onthulde Beune namelijk dat ze niet graag naar wedstrijden van hem kijkt. "Ik vind dat misschien nog wel spannender dan mijn eigen rit. Ik vind dat helemaal niet leuk om naar te kijken eigenlijk", bekende ze bij RTL Tonight. Maar de liefde overwint alles en dus was Beune woensdagavond in het Milano Speed Skating Stadium om haar vriend te steunen.

Beune vreest mee te gaan maken wat haar ouders voelen tijdens wedstrijden van haar. "Mijn hoop is dat hij goud wint", sprak ze. In de hal nam Beune plaats naast chef de mission en oud-schaatser Carl Verheijen.

Teleurstelling op 3000 meter

Beune kwam zelf afgelopen zaterdag al in actie in Milaan. Daar was Nuis op zijn beurt aanwezig. Beune reed de 3000 meter, maar greep met haar vierde plaats net naast de medaille. Het was haar enige kans op individueel eremetaal. Ze wist zich niet te plaatsen voor haar geliefde 1500 meter. De regerend wereldkampioene op de schaatsmijl komt nog wel in actie op de ploegenachtervolging.

"Ik had een gouden medaille willen halen", zei Beune. "Toen ik de meiden goud en zilver (Jutta Leerdam en Femke Kok op 1000 meter, red.) zag pakken, dacht ik: dat wil ik ook. Maar dat is mij niet gelukt, helaas… Ergens heb ik wel een jaloers gevoel."