De olympische medaillewinnaars gingen dinsdag op bezoek bij het Koninklijk Huis. Ze waren erg te spreken over de gastvrijheid en oprechte interesse van de koning en koningin, maar Kjeld Nuis onthult dat koning Willem-Alexander ook beschikt over veel humor. "Dat hij je even op de hak neemt."

Het bezoek aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia viel bij de olympiërs enorm in de smaak. Jorrit Bergsma werd in het paleis verrast met een patatje mayonaise, maar ook Nuis was te spreken over de gastvrijheid. "Ze zijn zo verschrikkelijk toegankelijk en benaderbaar", zegt hij bij Radio 538.

"Als je met ze praat, ja ik wil niet plat doen, maar het is net of je in de kroeg staat met een vriend van je", vervolgt de schaatser van Team Reggeborgh, die olympisch brons won op de 1500 meter. "Ze zijn super sociaal en het is echt niet dat je deftig moet doen."

Humor

"Natuurlijk is het de eerste paar minuten even wennen, maar ze stellen vragen en zijn super geïnteresseerd. Het is gewoon echt gezellig aan tafel." Nuis benadrukt ook dat de koninklijke familie wel beschikt over genoeg humor. Daar werd de 36-jarige zelf ook onderwerp van.

"Ik kon mijn bek weer niet houden bij VI over dat NK." Daar gaf Nuis zijn duidelijke mening over de schaatskalender. Hij vond het niet kunnen dat de olympiërs dit weekend alweer op het ijs moeten staan bij de NK sprint. "En bij het gedag zeggen zei de koning: 'Nou geniet van jullie vakantie, voor de schaatsers die wél nog aan de bak moeten de komende weken, ook al zijn sommigen het niet eens met die planning...' En toen keek hij zo over alle schouders heen waar ik stond."

"Dat vind ik gewoon ontzettend humor", aldus Nuis. "Dat hij je even op de hak neemt."

Einde seizoen

Nuis heeft inmiddels een beslissing genomen over zijn schaatsseizoen. Hij kreeg geen aanwijsplek voor de WK sprint en dus besluit hij om de NK over te slaan en zich dus niet te plaatsen voor de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn seizoen zit er daarom al op. Joep Wennemars en Jenning de Boo kregen wel een aanwijsplek voor de WK.