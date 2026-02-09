Niet iedereen is fan van Jutta Leerdam en haar verworven status als wereldster. De Nederlandse topschaatsster leidt een sterrenbestaan met verloofde Jake Paul aan haar zijde en dat zorgt voor unieke beelden in de schaatswereld. Op de Olympische Spelen in Milaan hoopt ze haar eerste gouden medaille te pakken door de 1000 meter te winnen, maar haar levensstijl bekoort niet iedereen. Vooral Angela de Jong niet, die er niks van snapt.

De bekende tv-columniste van het Algemeen Dagblad wijdt op de wedstrijddag van Leerdam haar column over de Nederlandse topschaatsster. Ze snapt niks van haar en laat dat duidelijk blijken. 'Laat ik maar de eerste 35-plusser zijn die het gewoon toegeeft: ik snap geen bal van Jutta Leerdam. Niet van die rare verloofde van haar met zijn ICE- en Trump-sympathieën. Niet van die rare persboycot van de afgelopen dagen. En al helemaal niet van filmpjes die ze op social media plaatst waarin haar borsten, billen en duckface altijd een prominente rol lijken te spelen', valt De Jong met de deur in huis.

'Maar niet Jutta'

Volgens haar heeft Leerdam haar uiterlijk 'helemaal niet nodig' om zichzelf neer te zetten en te bewijzen. 'Die vrouw kan écht wat, namelijk afzien en hard schaatsen. We willen toch alsjeblieft niet terug naar de tijd dat succesvolle vrouwen vooral bepaald worden door hun welgevallige vormen? Ze is totaal anders dan alle schaatsers die haar voorgingen. Met hen konden wij gewone stervelingen ons tenminste identificeren. Dat waren bonkige jongens en meisjes uit de polder, types die bij wijze van spreken drie huizen verderop woonden en op zaterdagavond braaf hun noren zaten te slijpen. Maar niet Jutta.'

'Ze richt zich enkel op zichzelf'

Maar waar dergelijke meningen soms door kunnen slaan naar afkeer, legt De Jong legt zich erbij neer dat er misschien een generatiekloof ontstaat tussen pakweg 35-plussers en de 'jongeren' daaronder. Zij vindt dat men er vooral respect voor moet hebben en hard moet klappen voor het feit dat Leerdam haar communicatie naar buiten toe zelf regelt via bijvoorbeeld haar eigen sociale media. 'Jutta doet het op haar eigen manier, of wij boomers dat nou leuk vinden of niet. Of we het nu begrijpen of niet. Ze heeft helemaal niets met anderen te maken, richt zich enkel op zichzelf.'

'Enge verloofde'

Wel ziet ze deze ontwikkeling als iets waar niet alleen maar positieve dingen aan vastkleven. 'Kritische vragen passen niet bij het sprookje dat ze wil neerzetten. Dus negeert ze die gewoon. Ik ben benieuwd of ze die tactiek ingefluisterd heeft gekregen door haar enge Amerikaanse verloofde. Dat vind ik niet bij een moderne, onafhankelijke vrouw passen.'