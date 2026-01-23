Bij de 1500 meter tijdens de World Cup schaatsen in Inzell zaten twee vrouwen elkaar behoorlijk in de weg, al was dat de schuld van slechts één van hen. "Het is een soort bevriezing van het brein", aldus ex-topschaatser Martin Hersman.

Het incident deed zich voor in de rit tussen Ayano Sato en Binyu Yang. Na de eerste volle ronde lag Ayano Sato voor, maar Binyu Yang had de binnenbocht en kroop dichterbij de Japanse. Maar Yang was niet doortastend genoeg en verprutste daarmee de race van beiden. Met haar weifelende bewegingen hinderde ze uiteindelijk Sato.

Freezen

"Nu zal Yang toch moeten komen", zo stelden de NOS-commentatoren vast.

"Sato ligt nog op voorsprong. Dat wordt nog een lastige wissel. Yang zal haast moeten maken. Dat doet ze ook, maar ze houdt weer in. Dit is een verloren race op deze manier. Wat een blunder. Gaat ze toch nog voorlangs. Wat merkwaardig, een blunder van jewelste. Dan kan er een streep door de rit. Je zag het aankomen. Stop er maar mee, want ze gaat eruit. Sato baalt. De hele race verknald. Het is een soort freezen in de brein, wat er dan gebeurt", zei Martin Hersman.

Winterspelen

De wereldbeker in Inzell is de laatste wedstrijd voorafgaand aan de Olympische Spelen van Milaan. Die beginnen op 6 februari. Eerder op vrijdag won Femke Kok de 500 meter en was Damian Zurek op die afstand bij de mannen de verrassende nummer één.

