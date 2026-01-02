Dat de KNSB en de selectiecommissie voor Marcel Bosker hebben gekozen in plaats van Tim Prins, doet veel stof opwaaien in Nederland. Prins won eigenhandig een ticket voor de Olympische Spelen in Milaan, maar zag zijn plek ingewisseld worden voor een aanwijsplek van Bosker op de ploegenachtervolging. De verontwaardiging is massaal.

Analisten als Erben Wennemars, Mark Tuitert en Marianne Timmer spraken hun steun al uit voor Prins, die het slachtoffer is geworden van de aanwijsplek. Zijn positie als derde rijder op de 1500 meter wordt in Milaan kanslozer ingeschat dan een mogelijke medaille voor de ploegenachtervolging. Dáárom kiest de KNSB in het kleine drama na het OKT voor Bosker boven Prins. De lezers van Sportnieuws.nl zijn het massaal eens met de stelling dat het een 'vreemde keuze' is van de schaatsbond.

Ondergeschoven kindje met nauwelijks kansen

Hoewel de KNSB zegt gebruik te maken van data over de afgelopen twee jaar en daarmee reden genoeg te hebben om voor de ploegenachtervolging te gaan in Milaan, is het onderdeel al jaren het ondergeschoven kindje van het Nederlandse schaatsen. De World Cups dit seizoen bewezen dat de drie mannen van TeamNL met heel veel moeite tot maximaal brons kunnen komen. Team Amerika is torenhoog favoriet met een ongeslagen status en het houden van het wereldrecord.

Overduidelijke meerderheid vindt het vreemd

Door Bosker aan te wijzen, een schaatser die op het OKT zelf derde werd op de 5000 meter en op die afstand in Milaan ook in actie komt, wordt er ondanks de matige prestaties toch gekozen voor de team pursuit. Bijna 15.000 stemmers vinden op deze site de keuze vreemd. Dat is zo'n tachtig procent van het totaal, een overduidelijke meerderheid dus. Een houvast is dat bondscoach Rintje Ritsma op de Spelen voor een nieuwe samenstelling kiest. OKT-sensatie Stijn van de Bunt (21) stapt in en moet met Bosker en Chris Huizinga het gelijk van de KNSB bewijzen. Een medaille zou al 'winst' zijn. Vaste wagon Beau Snellink is er niet bij in Milaan.

