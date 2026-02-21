Een en al hoogtepunten voor Marijke Groenewoud op de laatste zaterdag van de Olympische Winterspelen 2026. Ze werd olympisch kampioene op de mass start en vlak daarna vroeg haar vriend haar ten huwelijk.

Groenewoud moest zaterdag na de laatste dag van het olympische schaatstoernooi even bijkomen. Niet alleen van haar gouden medaille, maar ook van het moment kort na haar race, toen haar vriend Mike Dogterom haar ten huwelijk vroeg.

'Ik vind het goud mooier'

"Toen ik de baan afliep, dacht ik: wat is hier allemaal gaande", sprak een verbouwereerde Groenewoud in het Milano Speed Skating Stadium. "Ik ben helemaal van mijn à propos. Ik vind het goud mooier, maar de ring in zilver is ook heel mooi."

Groenewoud zag tijdens haar warming-up Jorrit Bergsma de massastart bij de mannen winnen. "Toen werd ik heel erg hyper en dacht: dit moet ik omzetten in positiviteit. Hoe mooi zou het zijn als we twee keer goud zouden halen. Dat is goed gelukt. "

Individuele afstanden leveren geen succes op

De Spelen in Milaan verliepen tot dusverre teleurstellend voor Groenewoud, die op de 1500 meter als tiende eindigde, op de 3000 meter als achtste en op de 5000 meter als zevende. "Ik kwam niet voor die klasseringen. Ik kwam wel voor meer dan dat", aldus Groenewoud, die aangaf dat de massastart totaal niet te vergelijken is met de individuele afstanden.

"Op de individuele nummers moet je alles van begin tot eind goed uitvoeren. Bij de massastart komt meer tactiek kijken. Het is toch een ander spelletje. Daarom stond ik hier ook wel met vertrouwen aan de start."

'Ja'

De gouden medaille zorgde er niet voor dat Groenewoud, die 'ja' zei op het huwelijksaanzoek, haar tegenvallende andere resultaten in Milaan direct vergeet. "Dit maakt niet alles goed, maar wel veel."

Voor Groenewoud is het de tweede medaille op deze Spelen, maar haar eerste gouden. Ze hield met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zilver over aan de ploegenachtervolging.