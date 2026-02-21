Marijke Groenewoud heeft op de allerlaatste schaatsdag van de Olympische Spelen in Milaan nog een gouden medaille bemachtigd. De schaatsster stelde eerder in het toernooi nog teleur op individuele afstanden, maar heeft nu toch de hoge verwachtingen waargemaakt op de mass start. Daardoor verdient ze ook een mooie geldbonus.

Als regerend wereldkampioen was Groenewoud topfavoriet voor de titel op de mass start. Ze had in Milaan echter nog niet haar beste vorm laten zien op de individuele afstanden. Ze kwam al in actie op de 3000, 5000 en 1500 meter, maar deed daar niet mee in de strijd om de medailles.

Op de ploegenachtervolging wist ze wel een medaille te bemachtigen, samen met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong. Maar nu zijn de Spelen voor Groenewoud echt compleet met een olympische titel. Het is haar eerste gouden olympische plak.

Prijzengeld

Dankzij haar geweldige prestatie krijgt ze ook een mooi bedrag aan prijzengeld. Dit jaar krijgen de Nederlandse olympiërs één geldbonus voor de hoogst behaalde podiumplek. De schaatsster van Team AH-Zaanlander moet het geld voor het zilver op de ploegenachtervolging dus weer inleveren, maar krijgt daar wel een heel mooi bedrag voor terug. Het goud levert namelijk 30.000 euro op.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.