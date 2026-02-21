Jillert Anema kende een prachtige afsluiting van de Olympische Winterspelen. De markante schaatscoach van Team AH Zaanlander won met Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud goud op de mass start. Uiteraard was hij daar blij mee, maar in het interview na afloop had hij ook tijd voor een bijzonder onderonsje met een journalist.

NOS-verslaggever Bert Maalderink doet namelijk al de hele Spelen een flink deel van de interviews op de schaatsbaan. Hij sprak dus al meerdere keren met Anema, onder meer na de bronzen race van Bergsma op de 10.000 meter. Na de dubbelslag op de mass start werd het gesprek tussen Anema en Maalderink op een opmerkelijke en vooral mooie manier afgesloten.

'Wat kun jij makkelijk liegen!'

"Is dit nou het laatste jaar van jou bij het schaatsen?", vraagt Anema aan Maalderink. Hij reageert bevestigend "Dat is zo en dit is mijn laatste interview op de Spelen. En dat ben jij, dat had ik ook liever anders gezien", grapt de verslaggever tot hilariteit van Anema. "Wat kun jij makkelijk liegen! Bert, het was me een genoegen om je te woord te staan. Dus het ga je goed."

Dat was uiteraard geheel wederzijds. Dat Anema er naar vroeg, is niet geheel toevallig. Maalderink is namelijk ziek. Hij heeft de ziekte mutiple scelerose (MS), een ongeneeslijke ziekte in het centrale zenuwstelsel. Eind 2025 vertelde Maalderink al dat het afscheid bij de NOS nadert. "Als ik komend jaar moet stoppen met werken, en die kans is groot, dan heb ik daar vrede mee. Het is wat het is."

Meeste goud ooit voor Nederland

De twee gouden medailles van Bersgma en Groenewoud zijn letterlijk goud waard in de strijd op de medaillespiegel. Nederland heeft maar liefst tien olympische titels binnengehaald en dat maakt het de meest succesvolle Spelen ooit in de geschiedenis. Momenteel staat TeamNL zelfs derde in het medailleklassement, een positie die het nog nooit behaalde aan het eind van het toernooi. Op zondag zijn er echter nog plakken te verdelen en kunnen er nog verschuivingen plaatsvinden.