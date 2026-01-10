Na de eerste dag van de EK afstanden heeft Nederland drie plakken veroverd, maar nog geen enkele gouden. Op dag twee kan de ban worden gebroken. Volg hieronder live de verrichtingen van de tweede dag van het schaatstoernooi in Polen.

De oogst na de eerste dag van de EK afstanden is eenmaal zilver en tweemaal brons. Zaterdag stappen de mannen op het Poolse ijs voor de teamsprint, gevolgd door de 500 meter voor vrouwen, de 5000 meter voor mannen en de 1500 meter voor vrouwen.

Zilver voor teamsprint mannen

Het Nederlandse trio voor de teamsprint wordt samengesteld uit deze vier mannen: Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp, Kayo Vos en Tim Prins. Laatstgenoemde ontbrak vanwege vermoeidheid, maar ook zonder de veelbesproken Prins kwam het trio heel dichtbij goud. Ze stonden voor het eerst met elkaar op het ijs en kwamen met zilver van de baan af. Het verschil met winnaar Polen was 0,02 seconden.

Val Angel Daleman, brons voor Isabel Grevelt

Het enige lid van de Nederlandse equipe bij dit EK afstanden die ook meedoet aan de Olympische Winterspelen is Anna Boersma. Zij kon niet voor een medaille zorgen, Isabel Grevelt wel. Zij pakte het brons. Angel Daleman kende een vervelende rit. Zij kwam al na honderd meter hard ten val en incasseerde zo na het missen van de Spelen een nieuwe tik.

5000 meter mannen, 15.03 uur

Jasper Krommenhoek, Wisse Slendebroek en Kars Jansman komen als international onervaren drietal in actie op de 5000 meter. Ze rijden allen in de eerste vier ritten. De favorieten komen later, zoals Vladimir Semirunniy, Davide Ghiotto en Alexander Farthofer.

1500 meter vrouwen, 16.21 uur

Weer Isabel Grevelt, Chloé Hoogendoorn en Meike Veen moeten opboksen tegen wereldtoppers als Ragne Wiklund (die vrijdag de 3000 meter won), Nikola Zdráhalova, Francesca Lollobrigida en de Poolse Natalia Czerwonka. Ook veteraan Martina Sáblíková pakt de schaatsmijl mee.

