Tijdens de EK afstanden is de 5000 meter op verbluffende wijze gewonnen door Vladimir Semirunniy. De 23-jarige reed in Polen een prachtig baanrecord en imponeerde dus tijdens het bekende toernooi. En dat terwijl het nog de vraag is of hij op de Olympische Spelen mag starten op die afstand.

De Nederlanders kwamen al heel vroeg in actie. Jasper Krommenhoek, Wisse Slendebroek en Kars Jansman zaten in de eerste helft van het schema. Jansman was de snelste landgenoot en reed een sterke race. De rit daarna ging het echter een heel stuk rapper.

Geneutraliseerde Pool maakt indruk

De Pool Vladimir Semirunniy reed een verbluffende race. De geboren Rus reed zijn Noorse opponent op een rondje en knalde naar een baanrecord. Dat deed hij onlangs ook al in de B-groep tijdens de 10 kilometer in Thialf. Op het lastige Poolse ijs kwam hij tot 6:11.13. Een verbluffende tijd. Normaal gesproken zou je zeggen: dat is een topfavoriet voor goud op 5000 meter in de Spelen. Maar Semirunniy is nog niet zeker van deelname. Hij is eerste reserve en moet hopen dat iemand anders niet deelneemt aan de Spelen van Milaan.

Op die tijd van beet Semirunniy reed iedereen zich stuk. De Italianen Davide Ghiotto, Riccardo Lorello en Michele Malfatti kwamen er niet aan te pas en ook de Belg Bart Swings reed een stuk minder hard. Ook in de slotrit kwam de zege niet in gevaar voor de geneutarliseerde Pool.

Voor Nederland was het pas het tweede onderdeel zonder medaille. Tim Prins (1000 meter), de ploegenachtervolging mannen, de teamsprint mannen zorgden al voor zilver. Sanne in 't Hof (3000 meter) en Isabel Grevelt (500 meter) grepen het brons. Nog geen goud dus voor Nederland, terwijl gastland Polen al vijf Europese titels in bezit heeft.

