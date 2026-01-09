Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis zijn niet van de partij op de EK afstanden. Maar het drietal zal ongetwijfeld hebben gezien wat voor toptijd de Pool Damian Zurek neerzette. Op de 1000 meter in eigen land klokte hij 1.08,55. Daarmee kwam hij net niet aan het baanrecord van Jordan Stolz. Het Nederlandse trio is dus gewaarschuwd voor de Olympische Winterspelen.

De Nederlandse topenclave is flink uitgedund op de EK afstanden. De toppers die naar Milaan gaan, ontbreken op de startlijst. Dus was het de geplaagde Tim Prins die een gooi moest doen naar Nederlands succes. Hij was na een bewogen periode niet opgewassen tegen de ontketende Zurek. "Die wint hier in een geweldige rit hoor. Hem kunnen we opschrijven voor Milaan, want die gaat echt meedoen met Jordan Stolz, Joep Wennemars enJenning de Boo", stelt schaatsicoon Mark Tuitert.

"Die kan echt rondjes rijden. Maar echt zó hard rondjes rijden. Hier: 24,8", wijst Erben Wennemars naar de tussenronde van Zurek. "Ik vind het een mooie schaatser", voegt hij eraan toe. Tuitert: "Kijk naar die agressie ook, in zijn lichaam, in zijn lijf. Die gaat er vól voor."

'Hij is levensgevaarlijk'

"Als hij een goede kruising krijgt op de Olympische Spelen, want hij kan een hele harde 600 meter rijden, dan wordt hij echt heel gevaarlijk. Hij is natuurlijk al twee keer tweede geworden op een wereldbekerwedstrijd. 1.08,5, een tiende boven het baanrecord, Damian Zurek is klaar voor de Olympische Spelen", is Wennemars stellig.

"Hij kan goud winnen, hij is een van de favorieten. Samen met nog drie anderen. Jordan Stolz is top-topfavoriet. Het is een hele explosieve schaatser en hij schaatst met zijn hart. Dat is mooi om te zien. Niet de finesse en techniek, maar je weet: deze gast gaat in Milaan vol. Hij gaat niet inhouden, hij is heel gevaarlijk", verzekert Tuitert.

Als persoonlijk record heeft Zurek 1.06,02 staan op de dubbele sprint. Die tijd zette hij afgelopen november neer bij de World Cup in Salt Lake City. Dat is sneller dan welke Nederlander dan ook. Jenning de Boo kwam vorig jaar in Calgary tot 1.06,05. "Dus deze man is levensgevaarlijk", weet Wennemars.

