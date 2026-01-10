Rintje Ritsma zorgde tijdens de EK afstanden voor een opmerkelijk fel interview. De bondscoach was wel klaar met de 'riooljournalistiek' over de veelbesproken ploegenachtervolging, waar zeker sinds het olympisch kwalificatietoernooi veel om te doen was. Ritsma liet zijn ongenoegen tijdens de EK afstanden luid en duidelijk blijken, maar werd door schaatslegende Mark Tuitert en Erben Wennemars meteen tegengesproken.

Ritsma beet fel van zich af in een interview met de NOS, kort nadat het gelegenheidstrio Louis Hollaar, Wisse Slendebroek en Kars Jansman zilver won op de EK afstanden. Zij kwamen in actie, terwijl het trio dat op de Olympische Spelen voor succes moet zorgen er niet was. Stijn van de Bunt, Marcel Bosker en Chris Huizinga deden eerder deze week, samen met reserve Jorrit Bergsma, een training van twintig minuten.

Gepikeerde bondscoach

Zij reden nog nooit in die samenstelling een wedstrijd en dat gaat ook pas gebeuren op de Olympische Spelen. Op een vraag van de verslaggever waarom het viertal er nu op de EK niet bij is, reageerde Ritsma gepikeerd. "Als jullie ze niet zo afbranden, dan had het ook wel gekund." Vervolgens claimt de Beer van Lemmer dat de schaatsers 'het in principe al niet goed kunnen doen'.

'Riooljournalistiek'

"Wij zijn een beetje klaar met riooljournalistiek. Want op gegeven moment is het alleen maar de ploegenachtervolging afbranden. Dat is gewoon niet terecht", aldus Ritsma, die ook claimt dat ze nog wel degelijk wedstrijden gaan rijden. Meteen na het opmerkelijke interview wordt er geschakeld naar de studio van de NOS, waar ex-topschaatsers Erben Wennemars en Mark Tuitert zitten.

Reactie van Mark Tuitert

Tuitert wil meteen duidelijk maken dat de kritiek niet gericht is op individuele schaatsers. "Het gaat erom dat er een keuze wordt gemaakt, dat ligt ook niet alleen bij Rintje. We maken een keuze voor de ploegenachtervolging en dat trekken we voor op iets anders." Tim Prins liep immers zijn olympische deelname op de 1500 meter mis omdat Bosker mee moet voor de ploegenachtervolging.

"En de eerstvolgende wedstrijd die er is, is deze en daar rijdt de teampursuit niet. Ritsma zegt 'we rijden nog genoeg wedstrijden', dat is niet zo!", benadrukt Tuitert. "De volgende wedstrijd zijn de Olympische Spelen. Als je mensen weg wilt houden van druk van een wedstrijd, is de volgende druk die ze ervaren op de Olympische Spelen."

'Zeg dat dan!'

Ook Wennemars heeft zijn woordje klaar. Ritsma stipte de 'individuele routes' van schaatsers ook aan als reden van het ontbreken van Van de Bunt, Huizinga, Bosker en Bergsma. Daar heeft Wennemars begrip voor, maar volgens hem zegt het ook alles over de manier waarop we in Nederland naar de ploegenachtervolging kijken. "De 5 en 10 kilometer van Van de Bunt is belangrijker dan de ploegenachtervolging. Maar dat is het hele euvel in Nederland. Wij vinden die achtervolging gewoon niet belangrijk. Zeg dat dan!"

Vergelijking met Verenigde Staten

Vervolgens wordt de vergelijking getrokken met de Verenigde Staten, waar de team pursuit heel serieus wordt genomen en er elke dag samen getraind wordt. Dat kan in Nederland, mede door de vele commerciële ploegen die er zijn, blijkbaar niet. Tuitert: "Dan moet je dat gewoon zeggen. Dan moet je niet de journalist of wie dan ook de schuld geven. Het mag, prima. We kunnen allemaal van mening verschillen, alleen het is allemaal ontwijken. Eigenlijk moet je zeggen: dit is hoe het is, dit zijn de keuzes."

