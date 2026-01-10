Nederland was heel dichtbij de eerste gouden medaille op de EK afstanden, maar wéér lukte het net niet. De topschaatsers op de teamsprint reden een sterke race op dat onderdeel, maar het trio Nederlanders kwam nét te kort op de laatste meters.

Bij de vrouwen deden op de openingsdag slechts vier landen mee, bij de mannen was de oogst iets minder treurig. Zes landen streden om de medailles. Nederland verscheen met Kayo Vos, Stefan Westenbroek en Merijn Scheperkamp aan de start. Normaal gesproken is Jenning de Boo er natuurlijk bij, maar hij verkiest vanwege de Olympische Spelen een andere voorbereiding en ontbreekt net als veel andere toppers op deze EK afstanden. Ook Tim Prins, die aangaf na zijn zilveren 1000 meter niet topfit te zijn, ontbrak.

Lastig ijs in Polen

Met name de Polen en Noren leken op voorhand de meest in het oog springende tegenstanders voor Nederland. In de voorlaatste rit lukte het Polen zoals verwacht ook om de op dat moment snelste tijd neer te zetten: 1:20.22. Een tijd die op papier haalbaar leek, ook op het trage ijs in Tomaszow Mazowiecki.

Het trio Westenbroek, Vos en Scheperkamp reed een sterke race, maar kwam in de laatste meters toch net te kort. Het verschil was 0,02 seconde toen Scheperkamp over de streep kwam. Bondscoach Rintje Ritsma sloeg de handen op zijn hoofd, zo dichtbij was Nederland.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Eerste dag goed voor drie medailles

Op de openingsdag was het al drie keer raak met een medaille voor Nederland. Op de ploegenachtervolging ging het zilver naar de Nederlandse mannen. Die medaille won Tim Prins ook op de 1000 meter. Sanne in 't Hof greep het brons op de 3000 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.