De eerste dag van de NK afstanden zorgde al voor veel sensatie. Zaterdag belooft dan ook weer veel spektakel op het ijs. Topschaatssters Femke Kok en Jutta Leerdam komen voor het eerst in actie. Joep Wennemars en Kjeld Nuis treffen elkaar op de 1500 meter.

Volg vanaf 14.20 uur dag 2 van de NK afstanden via onze livewidgets op de voet. Check in de onderstaande widgets de 'startlijst' voor de ritten, waarbij 1 aan 2 is gekoppeld, 3 aan 4, enzovoorts. Tijdens elke afstanden worden live de tijden bijgewerkt.

1500 meter

Bij de mannen staat op zaterdag alleen de 1500 meter op het programma. Veel ogen zullen in Thialf gericht zijn op drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, die bij zijn eerdere deelnames aan de Winterspelen twee keer goud op de schaatsmijl won en één keer de titel op de 1000 meter veroverde. Hij gaat in de laatste rit de strijd aan met Joep Wennemars.

500 meter

Om 15.37 uur werd het startschot gegeven voor de eerste omloop van de 500 meter. Daar was Femke Kok de snelste. Jutta Leerdam zat nog net bij de top vijf. Zij moet dus aan de bak in de tweede race om nog een medaille te bemachtigen. Later wordt om 17.24 uur ook nog de tweede heat verreden. Bekijk hier de uitslagen en startlijst:

Ook toppers als Angel Daleman en Suzanne Schulting strijden om de medailles en plaatsing voor de World Cups.

3000 meter

Op de 3000 meter zorgde Bente Kerkhoff voor een grote verrassing met een zilvere medaille. Marijke Groenewoud stelde teleur en pakte het brons. Merel Conijn kroonde zich tot Nederlands kampioene. Bekijk de uitslagen hieronder:

Een paar uur voor de start werd duidelijk dat wereldkampioene Joy Beune zich had teruggetrokken, evenals Antoinette Rijpma-de Jong.

World Cups

In Thialf worden dit weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma. De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.