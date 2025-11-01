Het was een ware strijd om de Nederlandse titel op de 1500 meter bij de NK afstanden. In de laatste meters van de slotrit kroonde Kjeld Nuis tot kampioen. Joep Wennemars werd derde na een grote verrassing van Tim Prins.

Alle ogen waren gericht op de slotrit tussen drievoudig olympisch kampioen Nuis, die bij zijn eerdere deelnames aan de Winterspelen twee keer goud op de schaatsmijl won en één keer de titel op de 1000 meter veroverde, en Joep Wennemars, de wereldkampioen op de 1000 meter.

Voor het zover was maakte Tim Prins indruk met een ijzersterke tijd van 1:43.53. Dat was de negende tijd ooit gereden in Thialf. Maar toen moest de slotrit nog komen. Die zorgde voor een hoop spektakel.

Wennemars gleed bij de start even weg, maar herpakte zich wel meteen. Hij reed een sterke opening van 23.0. Maar in het slot van de race ging toch Nuis er met de titel vandoor met zijn tijd van 1.43,7. Zijn directe tegenstander werd uiteindelijk derde met 1.43,7. Daar treurde Wennemars niet om. Hij kwam met een glimlach over de finish na een persoonlijk record. Deze clash belooft ook een hoop voor de 1000 meter op zaterdag.

Patrick Roest

Patrick Roest kwam zaterdag ook weer in actie. Hij maakte vrijdag zijn comeback bij de 5000 meter, maar was na afloop erg gefrustreerd over zijn resultaat. Hij heeft een zwaar jaar achter de rug, waarin hij werd geteisterd door blessureleed en plaatste zich pas vorige week voor de NK. Op de 1500 meter gaf hij in de laatste ronde alles wat hij in zich had. Dat resulteerde in een tijd van 1:47.322.

World Cups

In Thialf worden dit weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma. De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.

