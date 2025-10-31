Schaatsster Joy Beune pakte vrijdagavond het brons achter Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong op de 1500 meter bij de NK afstanden. Na afloop was ze kritisch op zichzelf en enorm gefrustreerd. "Ik moet beter mijn best doen."

Groenewoud blonk uit op de 1500 meter met een spectaculaire tijd van 1:53.33. Beune zette 1:54.95 neer. Daar was ze absoluut niet tevreden mee. "Ik wilde ongeacht het resultaat gewoon een goede race rijden. Dat is niet gelukt", zegt ze na afloop bij NOS.

"Ik merk gewoon dat het nog niet helemaal lekker gaat. Dat is zonde, maar ik hoop gewoon in het seizoen te groeien en betere races te gaan rijden. Ik kan nu nog niet helemaal lekker mijn rust bewaren", legt ze uit. Waarom ze dat zo zonde vindt? "Omdat ik gewoon niet goed schaats. Niet zoals ik vorig seizoen deed. Toen merkte ik ook al dat ik even de tijd nodig had. Maar ik kom gewoon goed uit de zomer en ik kan niet helemaal de vinger op de zere plek leggen."

Pijnlijk

Ze maakte vooral fouten in de bochten. "Dat kost best veel energie", legt ze uit. Dat Groenewoud 1,6 seconde sneller was, vindt Beune pijnlijk. "Ouch, maar zij was goed op dit moment en ik nog niet. Daar kan ik niks aan doen... Nou eigenlijk wel", lacht ze. "Beter mijn best doen."

De schaatsster van Team IKOX2O is erg kritisch op zichzelf. "Als ik beter had geschaatst had er meer ingezeten dan het nu was." Dat frustreert haar. "Ik weet dat ik hartstikke goed kan schaatsen. dan laat ik he gewoon niet zien. Daar baal ik van." Ze wil ervan leren en de volgende keer meer rust bewaren. Morgen staat er alweer een nieuw onderdeel op het prorgramma voor Beune: de 3000 meter.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

