Het is alweer tijd voor dag 2 van het beruchte olympisch kwalificatietoernooi. Daarbij is het de beurt aan de mannen (twee 500 meters) en vrouwen (3000 meter). Jenning de Boo en Sebas Diniz strijden op de korte afstand om de winst, terwijl Marijke Groenewoud zich bij de vrouwen al wist te plaatsen voor de Spelen door Joy Beune af te troeven. Volg de tweede omloop van de 500 meter hier live.

500 meter mannen

Sebas Diniz was de snelste op de eerste omloop van de 500 meter voor mannen. Hij kwam na 34,14 seconden over de streep in Thialf. Jenning de Boo, de wereldkampioen op deze afstand, werd tweede. Vanavond volgt een tweede omloop. De snelste tijd telt.

3000 meter

Marijke Groenewoud was op de 3000 meter bij de vrouwen de beste in een geweldige tijd. Ze was maar net iets langzamer dan het baanrecord van Irene Schouten. Groenewoud mag naar Milaan en dat lijkt ook te gelden voor Joy Beune, die tweede werd. Nederlands kampioene Merel Conijn werd derde en is dus nog niet zeker van een startbewijs voor de Spelen.

Eerste dag

Op dag 1 van het OKT bleek maar weer wat voor verraderlijk toernooi het is. Topfavoriete Jutta Leerdam ging onderuit op 'haar' 1000 meter en zit in de wachtkamer voor de Olympische Spelen. Daartegenover stond de vreugde van Suzanne Schulting, die profiteerde van Leerdams uitglijder. Op de 5000 meter boekte Stefan van de Bunt verrassend succes. Lees alles hieronder terug:

