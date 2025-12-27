Nee, het is niet het schaatsjaar van Patrick Roest. De Nederlander die in 2022 nog schitterde met twee zilveren medailles op de Olympische Winterspelen is al tijden geen schim meer van zichzelf. Op het OKT resulteerde het in een dramatisch resultaat. Schaatsicoon Marianne Timmer geeft in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud de dolende schaatser wat advies.

Roest wist zich op eigen kracht al niet te plaatsen voor het olympisch kwalificatie toernooi, maar kreeg van de schaatsbond een aanwijsplek. Ook tijdens het OKT kwam hij er echter niet aan te pas. Met 6.26,27 reed hij een kleurloze race. "Dit is heel frustrerend", vatte hij het bij de NOS treffend samen.

Expeditie Robinson

Timmer vond de 5000 meter van Roest een 'lijdensweg', zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast die na de eerste dag van het OKT werd opgenomen. De drievoudig olympisch kampioene heeft een opmerkelijk advies. "Ik heb zoiets van: ga lekker Expeditie Robinson doen of zo, en ga even afstand nemen van de sport. En ga terug naar de basis: 'Waarom vind ik schaatsen leuk?'"

Een korte pauze kan volgens Timmer een wereld van verschil maken bij Roest, die vorig seizoen nauwelijks in actie kwam door fysieke problemen en dit jaar simpelweg niet goed genoeg is. "Nu zie je iemand die zorgen heeft, veel te veel nadenkt en elke slag is zwaar. Dat doet pijn om te zien, dat gun je hem niet. Het is een fladderaar, hij heeft goeie timing en kan nog steeds goed schaatsen. Maar de bovenkamer zit vol."

Was het dan niet beter geweest om Roest deze zware race op het OKT te besparen en hem uit beeld te houden? "Gevoelsmatig heb ik dat wel", is Timmer eerlijk. "Maar ik weet niet in hoeverre Patrick hier zeggeschap in heeft gehad. Misschien wilde hij zelf wel, maar dan had er een wondertje moeten gebeuren. Maar dat wondertje had al veel eerder in het seizoen al moeten gebeuren."

Timmer en presentator Aron Kleeven komen even later nog terug te komen op het Expeditie Robinson-verhaal. "We gaan hem inschrijven."

Patrick Roest wilde ritme op doen

Roest deed naar eigen zeggen mee aan het OKT om ritme op te doen, maar wist stiekem ook wel dat hij zich niet ging plaatsen voor de Spelen. "Ik stond niet met de illusie aan de start dat ik me kon plaatsen. Ik kan weg blijven lopen van wedstrijden, maar daar word ik sowieso niet bezig van." Roest komt overigens nog een keer in actie op het OKT, want hij plaatste zich wel zelfstandig voor de 1500 meter.

