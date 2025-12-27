Het is alweer tijd voor dag 2 van het beruchte olympisch kwalificatietoernooi. Daarbij is het de beurt aan de mannen (twee 500 meters) en vrouwen (3000 meter). Wat kunnen wereldtoppers Joy Beune en Jenning de Boo als de spanning erop staat? Volg de races in Thialf live via dit artikel.

Sebas Diniz was de snelste op de eerste omloop van de 500 meter voor mannen. Hij kwam na 34,14 seconden over de streep in Thialf. Jenning de Boo, de wereldkampioen op deze afstand, werd tweede. Vanavond volgt een tweede omloop. De snelste tijd telt.

Joy Beune treft Marijke Groenewoud bij 3000 meter

Vanaf 18.07 is het tijd voor de 3000 meter voor vrouwen. Daar springen er een paar ritten uit. Wat te denken van de slotrace tussen wereldkampioene Joy Beune en Marijke Groenewoud. Nederlands kampioen Merel Conijn komt daarvoor in rit 7 in actie tegen Sanne in 't Hof. Bente Kerhoff, de nummer 2 van de afgelopen NK afstanden, moet al in de vijfde race. Zij zou tegen Antoinette Rijpma-De Jong rijden, maar die heeft zich afgemeld.

Startlijst 3000 meter vrouwen

De nummer 1 van de 3.000 meter kan zich opmaken voor de Winterspelen. Het bezet de vierde van vijftien plekken op de matrix. De nummer 2 (tiende) valt net buiten de boot. Op de dertiende plaats op de matrix staat de nummer 3 van de 3.000 meter.

Eerste dag

Op dag 1 van het OKT bleek maar weer wat voor verraderlijk toernooi het is. Topfavoriete Jutta Leerdam ging onderuit op 'haar' 1000 meter en zit in de wachtkamer voor de Olympische Spelen. Daartegenover stond de vreugde van Suzanne Schulting, die profiteerde van Leerdams uitglijder. Op de 5000 meter boekte Stefan van de Bunt verrassend succes. Lees alles hieronder terug:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is.