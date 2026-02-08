Het is zondag op de Olympische Winterspelen in Milaan tijd voor de 5000 meter mannen. De eerste ritten zitten erop, met Marcel Bosker en Stijn van de Bunt die al in actie kwamen. Bosker is uitgeschakeld voor de medailles en ook de tijd van Van de Bunt lijkt niet snel genoeg. Chris Huizinga en de favorieten komen later nog in actie. Volg hier live alle ontwikkelingen.

Marcel Bosker kwam als eerste Nederlander in actie op de 5000 meter in Milaan. Hij noteerde een tijd van 6:17:47, drie seconden langzamer dan zijn tegenstander Gabriel Gross uit Duitsland. Een teleurstellend resultaat voor Bosker, die niet in de buurt kwam van het podium met zijn rit. Bosker werd door bondscoach Rintje Ritsma aangewezen voor de ploegenachtervolging nadat hij zich niet direct voor de Spelen wist te plaatsen op het OKT.

In de tweede rit was het de beurt aan Stijn van de Bunt. De Nederlander gold vooraf als de grootste kanshebber om namens Nederland voor een verrassing te zorgen, maar ook zijn tijd (6:12:94) lijkt niet genoeg om mee te doen voor de medailles hier in Milaan. Van de Bunt rijdt in Milaan ook nog de 10.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart en krijgt dus nog meerdere kansen op eremetaal in Milaan.

De derde Nederlander op de 5000 meter is Chris Huizinga. Hij zit in de zesde rit, meteen na de dweil. Daar treft hij de Oostenrijker Alexander Farthofer.

De kersverse wereldrecordhouder Sander Eitrem uit Noorwegen neemt het in de voorlaatste rit op tegen Metodej Jilek uit Tsjechië. Ted-Jan Bloemen, geboren in Nederland maar rijdend voor Canada, schaatst de laatste rit tegen de vorige wereldrecordhouder, de Fransman Timothy Loubineaud.

De 5000 meter begint zondag om 16.00 uur. Dan mag Bosker dus meteen aan de bak. Dat hij, Van de Bunt en Huizinga niet pas in de laatste paar ritten zitten is geen verrassing. Ze behoren niet tot de gedoodverfde favorieten en behaalden ook weinig aansprekende resultaten in wereldbekerwedstrijden. Van de Bunt reed twee weken in Inzell zelfs pas zijn eerste World Cup.

Verrassing op 3000 meter

Op de 3000 meter viel Nederland buiten de medailles, want Joy Beune werd er vierde, Marijke Groenewoud achtste en Merel Conijn negende. Toch biedt dat ook hoop, want winnares Francesca Lollobrigida zorgde juist voor een sensatie. Zij werd door weinigen kansrijk geacht, maar stuntte met een verrassende olympische titel. Wie weet kunnen mannen als Van de Bunt en Huizinga ook voor zo'n suprise zorgen.