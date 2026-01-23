Femke Kok, Joy Beune en Jenning de Boo komen vrijdag in actie bij de World Cup in Inzell, waar de 500 en de 1500 meter op het programma staat voor mannen en vrouwen. Inmiddels is de loting voor die afstanden bekend en vooral voor Kok wordt het een serieuze test richting de Olympische Winterspelen.

De avond begint voor de A-groep om 18.30 uur en is te volgen op NPO 1.

500 meter vrouwen - 18.30 uur

Voor Kok betekent de 500 meter een ontmoeting met de regerend olympisch kampioene op de 500 meter: de Amerikaanse Erin Jackson. Kok won tot nu toe alle 500 meters dit seizoen bij de wereldbeker. Kort voor haar komen Marrit Fledderus en Jutta Leerdam in actie. Anna Boersma, die naast Kok en Leerdam de 500 meter op de Spelen rijdt, is er niet bij in Inzell.

500 meter mannen - 18.58 uur

Jordan Stolz is tot nu toe oppermachtig gebleken op de 500 meter, Jenning de Boo staat momenteel derde in de World Cup-stand. Damian Zurek bezet de tweede plek. Sebas Diniz, de huidige nummer zes, maakt nog een goede kans om een plekje te stijgen.

1500 meter vrouwen - 19.37 uur

Joy Beune deed aan drie van de vier 1500 meters mee en won die allemaal. Desondanks staat zij derde in het World Cup-klassement, achter Antoinette Rijpma-de Jong en Miho Takagi (eerste). Op het OKT liep Beune nog een ticket voor de Olympische Spelen mis op deze afstand, mede dankzij Rijpma-de Jong. Het wordt dus een pikant weerzien voor Beune, die tegen Rijpma-de Jong rijdt. Ook Marijke Groenewoud komt in actie.

1500 meter mannen - 20.17 uur

Kjeld Nuis staat momenteel tweede in het klassement, achter alleenheerser Jordan Stolz. Joep Wennemars, die zich op het OKT kwalificeerde voor de Olympische Spelen voor de 1500 meter, doet in Inzell niet mee aan de schaatsmijl. Eerder op de dag komt hij wel in actie op de 500 meter.

