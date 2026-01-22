Jenning de Boo (21) heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de beste schaatsers ter wereld. Op de Olympische Spelen is hij dé uitdager van Jordan Stolz op de 500 en 1000 meter. En dat terwijl hij als tiener uitblok in een heel andere sport.

De topsprinter was namelijk een begenadigd talent op shorttrack, deed zelfs mee aan de Olympische Jeugdwinterspelen in 2020. De Boo maakte echter drie jaar later de overstap naar het langebanen en blijkt daar een ware sensatie. Bijna een jaar later werd hij wereldkampioen op de 500 meter. Daarnaast is hij de enige die de schier onverslaanbare Jordan Stolz geregeld bij kan benen.

Daar helpt het shorttrackverleden van De Boo bij, zo geeft hij toe aan Helden Magazine. Sterker nog: de afgelopen periode heeft hij daarom zijn oude sportliefde weer beoefend. "Die bochten zijn een wapen van mij en die heb ik te danken aan het shorttracken. Dat ik geregeld nog op het ijs sta als shorttracker helpt mij heel erg als langebaanschaatser.'

Te groot, te zwaar, te dik

De Boo heeft er nog veel plezier in, al zit een wedstrijd op shorttrackijs er voor hem niet meer in. Daar is hij zelf althans duidelijk in. "Maar een terugkeer als shorttracker gaat niet meer. Ik ben te groot, te zwaar en te dik voor shorttrack", stelt hij duidelijk.

Als vergelijking kijkt hij naar Jens van 't Wout, die de afgelopen EK shorttrack in Tilburg nog grossieerde in gouden plakken. "Hij is tiwntig of 25 kilo lichter dan ik, is iets van twintig centimeter kleiner dan ik. Ik kom niet meer bij hem in de buurt. Het is vergelijkbaar met een kogelstoter die je aan de start van een 100 meter zet. En dan ben ik dus die kogelstoter en Jens is de 100 meterloper.

Afgesloten hoofdstuk

Heel rouwig is De Boo er niet om. Hij is immers wereldtop op de langebaan met kans op olympisch goud op de 500 en 1000 meter. Dus heeft hij er vrede mee dat een topcarrière als shorttracker passé is. Al wist hij dat stiekem al. "Dus dan is het ook heel makkelijk om te zeggen dat shottracken op wedstrijdniveau een afgesloten hoofdstuk is."

Programma Jenning de Boo

De Boo is pas 21 jaar en heeft nog een lange en hoopvolle carrière op de langebaan in het verschiet. Volgende maand debuteert hij op de Spelen met medaillekansen op de 500 en 1000 meter. Dit weekend is de laatste test in wedstrijdverband. De Boo komt net als veel andere olympiërs in actie op de World Cup in Inzell.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.