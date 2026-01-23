Femke Kok is weer een klasse apart gebleken op de 500 meter. Tijdens de World Cup in Inzell was ze zoals altijd met afstand de snelste. Niet alleen Kok (met een baanrecord), maar ook Jutta Leerdam maakte veel indruk met een uitstekende tijd in Duitsland.

Femke Kok, Jutta Leerdam en Marrit Fledderus waren de Nederlandse vrouwen die aan de start stonden. Eerder op de dag waren Isabel Grevelt en Suzanne Schulting succesvol op dezelfde afstand. Zij werden eerste en tweede in de B-groep.

Kok wint al lange tijd welke 500 meter waar ze aan deelneemt en was op voorhand dus de topfavoriete in Inzell. Haar indrukwekkende reeks stond voor de race op 22 zeges op een rij op de kortste sprintafstand en daar kwam weer een overwinning bij.

Toptijd voor Jutta Leerdam

De eerste Nederlandse op het ijs was Leerdam en zij zette een uitstekende tijd neer. Met 37.22 maakte ze indruk, ook op zichzelf. Leerdam kwam vol emotie juichend en stralend over de streep en was dolblij met de toptijd. Landgenote Marrit Fledderus kon het even later niet waarmaken na een matige opening en eindigde buiten de bovenste plaatsen.

Fenomenale race van Femke Kok

Kok moest dus aan de bak vanwege de toptijd van Leerdam, maar kende ook een geduchte tegenstander. Erin Jackson, de regerend olympisch kampioene, was haar opponente. Maar zoals al het hele seizoen was Kok een klasse apart. Met 36.87 reed ze een fenomenaal baanrecord en won ze zoals 'gewoonlijk' de 500 meter. Ook opvallend: Jackson kwam niet aan de tijd van Leerdam.

In de afsluitende rit bleef de tweede tijd van Leerdam staan, al kwam Kaja Ziomek-Nogal heel dichtbij. Zij kwam echter enkele duizenden tekort ten opzichte van de Nederlandse, waardoor Nederland een knap een-tweetje behaalde op de eerste 500 meter van dit weekend.

Flinke smak geld lonkt voor Femke Kok

Kok is hard op weg naar de winst in het World Cup-klassement. Dat gaat haar omgerekend zo'n 13.600 euro opleveren. Zondag wacht de laatste 500 meter van dit World Cup-seizoen.

