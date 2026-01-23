In Inzell heeft Jenning de Boo na een merkwaardige 500 meter voor een teleurstelling gezorgd. De Nederlander eindigde slechts als zevende. De ritwinst ging echter niet zoals verwacht naar Jordan Stolz, maar naar een ijzersterke Pool.

De eerste ritten op de 500 meter verliepen behoorlijk chaotisch. In het begin waren er vier schaatsers die er na een paar meter al de brui aan gaven. Zij waren ogenschijnlijk niet fit en konden dus geen snelle tijd neerzetten. Dat waardeerde het publiek niet, want na de zoveelste uitvaller klonk er zelfs een fluitconcertje.

Harde val in rit Jordan Stolz

Gelukkig waren de echt grote kanonnen wel bij de les. De Est Martin Liiv maakte indruk met een sterke tijd, maar vervolgens ging het nog een tandje harder. Uiteraard zorgde Jordan Stolz daarvoor met een tijd van 34.26. Hij verbrak nipt de tijd van Liiv (34.29), maar had ook een beetje mazzel dat zijn Japanse tegenstander Morishige hard ten val kwam. Hij leek namelijk op weg om Stolz te kloppen, maar ging in de laatste bocht onderuit.

Deceptie voor Jenning de Boo

In de laatste rit kon De Boo de op het oog haalbare tijd van Stolz verbreken, maar dat lukte hem niet. Het was de Pool Damian Zurek, onlangs nog Europees kampioen, die met een ijzersterk baanrecord de race won in 34.09. De Boo stelde hevig teleur en werd slechts zevende.

Ook andere Nederlanders maken geen indruk

Joep Wennemars kon geen échte indruk maken op de 500 meter, net als Sebas Diniz. De Nederlanders bleven verwijderd van een topklassering en zeker Diniz stelde teleur met een plek buiten de top-tien.

Succes bij de Nederlandse vrouwen

Kort voor de mannen was het al raak voor Nederland. Femke Kok won de 500 meter, voor de verrassend sterke Jutta Leerdam. In de B-groep was er ook al Nederlands succes. Isabel Grevelt won voor Suzanne Schulting.

