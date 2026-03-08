De WK allround komt zondag tot een spannend slot in Thialf. Op de laatste dag in Heerenveen is er werk aan de winkel voor de Nederlandse vrouwen. Regerend wereldkampioene Joy Beune moet in de achtervolging en neemt het op de 1500 meter op tegen een landgenote. Volg hier vanaf 13.30 uur de WK allround live.

Na de eerste twee afstanden, de 500 en 3000 meter, wordt het klassement aangevoerd door de Japanse topschaatsster Miho Takagi en de Noorse Ragne Wiklund. Beiden hebben een totaalaantal van 78.311 punten. De twee nemen het zondag op de 1500 meter tegen elkaar op in de laatste rit.

De Nederlandse vrouwen zitten hen op de hielen. Groenewoud staat op plek drie, gevolgd door Beune en Rijpma-de Jong. Zij zullen op dag twee dus nog het beste uit zichzelf moeten halen om in de prijzen te vallen in Thialf.

Nederlandse clash

Groenewoud en Beune nemen het in de voorlaatste rit op de 1500 meter tegen elkaar op. Ze streden ook al tegen elkaar op de 3000 meter en toen was de schaatsster van Team Albert-Heijn Zaanlander de snelste. Beune klaagde over het ijs en haar rit viel enigszins tegen, maar de 1500 is haar specialiteit. Wellicht kan ze daar wat tijd goedmaken in het klassement.

Olympisch kampioene Rijpma-de Jong neemt het in rit 9 van de 1500 meter op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Ze start in de binnenbaan.

5000 meter

Na de 1500 meter gebeurt er iets opmerkelijks op de WK allround. Voor de laatste afstand bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er nog maar acht deelnemers aan de start verschijnen. Daar heeft de ISU een speciale regel voor. Uit de top-zestien van de totaalstand worden acht schaatsers geselecteerd die na drie afstanden de meeste punten hebben en die de beste tijden op de langste afstanden tot nu toe hebben gereden. Dit om een zo spannend mogelijke slotafstand te krijgen, die niet ellenlang duurt met veel te veel 'kansloze' deelnemers.

Aanwijsplek

De drie Nederlandse schaatssters hoefden zich niet te kwalificeren voor dit wereldkampioenschap allround. De KNSB wees Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud een paar dagen voor de NK allround aan. Daardoor was er voor de winnares van dat Nederlands kampioenschap geen plek op de WK allround, want drie deelnemers per land is het maximum.