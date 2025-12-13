Het is tijd voor dag 2 van de uitgeklede World Cup in Hamar. Onder anderen Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Femke Kok en Jorrit Bergsma stappen het ijs op. Check hier live de startlijsten en uitslagen.

De wereldbeker in Vikingskipet (het Vikingschip) is er eentje die anders is dan de drie voorgaande in Salt Lake City, Calgary en Heerenveen qua deelnemersveld. Met name bij de vrouwen ontbreken de nodige Nederlandse wereldtoppers. Zo zijn Joy Beune en Jutta Leerdam er niet bij. Dat biedt kansen voor landgenoten. Vrijdag was de openingsdag in Noorwegen, lees hieronder er alles over terug:

Nederlands onderonsje Femke Kok

Nadat de rijders uit de B-groep in de ochtend het ijs hebben getrotseerd, is het vanaf 14.00 uur tijd voor het geweld van de overige wereldtoppers. Te beginnen met de 1000 meter voor vrouwen zonder Leerdam. Olympisch kampioene Miho Takagi ging er met de winst vandoor. Zij was Nederlandse toppers Femke Kok en Marrit Fledderus te snel af.

Startlijst 1000 met vrouwen

Droomduel voor Jenning de Boo

Na de vrouwen is het de beurt aan de mannen, die vanaf 14.33 uur starten. Kjeld Nuis was al snel aan de beurt, in rit 3. Hij reed een sterke tijd, maar de Poolse Damian Zurek en Amerikaans fenomeen Jordan Stolz waren nóg sneller.

Startlijst 1000 meter mannen

Geen Joy Beune

De winnares van de laatste 3000 meter op een World Cup ontbreekt. Joy Beune heeft voor een andere route gekozen richting het olympisch kwalificatietoernooi, dat tussen Kerstmis en oud & nieuw wordt gehouden. Marijke Groenewoud pakte het goud met een mooie tijd van 4:00.95.

Startlijst 3000 meter vrouwen

Nederlanders tegen elkaar op langste afstand

De middag wordt afgesloten met de 5000 meter. Daarin is plek voor drie Nederlanders, van wie er twee tegen elkaar schaatsen. Dat doen Chris Huizinga en Jorrit Bergsma in rit 5. Twee wedstrijden daarvoor neemt Beau Snellink het op tegen Fridtjof Petzold uit Duitsland. Het grote geweld zit achterin op de 5 kilometer. Dan is het tijd voor Ted-Jan Bloemen, Davide Ghiotto, Metodej Jilek, Timothy Loubineaud, Casey Dawson en Sander Eitrem.

Startlijst 5000 meter mannen

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.