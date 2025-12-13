Het baanrecord van Sven Kramer in Hamar is zaterdag uit de boeken gereden. De 19-jarige Tsjech Matodej Jilek was tijdens de World Cup oppermachtig op de 5000 meter en finishte twee seconden onder de tijd van het Nederlandse schaatsicoon.

De 19-jarige Metodej Jilek heeft het baanrecord van Sven Kramer aan flarden gereden 6:07.58. Het record van de Nederlander in Hamar stond op 6:09.74. Wereldrecordhouder Timothy Loubineaud werd tweede op de 5000 meter met een tijd van 6:12.29 .

De Tsjech was onverslaanbaar, ook voor Sander Eitrem. De Noor werd derde in Hamar.

Beau Snellink

Beau Snellink stelde teleur in zijn rit tegen de Duitse Fridtjof Petzold. Hij reed een tijd van 6:18.07. Dat had grote gevolgen voor het klassement en dus ook voor de Nederlandse selectie richting de Olympische Spelen van Milaan. De Nederlander moest namelijk in de top 15 blijven om een extra ticket voor de Winterspelen te behouden.

Hij kon profiteren van de derde plek van Eitrem, die Vladimir Semirunniy achter zich hield. De Pool valt daardoor net buiten de top 15, terwijl Snellink op plek 14 eindigt. Daardoor kan Nederland alsnog met negen mannen naar de Spelen.

Jorrit Bergsma en Chris Huizinga deden ook goede zaken. Ze reden respectievelijk 6:15.49 en 6:16.89, wat goed was voor een zesde en tiende plek.

