De internationale schaatstop komt dit weekend in actie in Thialf voor de derde World Cup. Het programma is aangepast na de wedstrijden in Noord-Amerika en er keert een Nederlandse topper terug op de eerste dag. Jutta Leerdam komt voor het eerst in actie na haar ongeluk. Bekijk hier de tussenstanden.

Bij de World Cup in Heerenveen worden de langste afstanden verreden. In tegenstelling tot Salt Lake City en Calgary rijden de vrouwen 5000 meter in plaats van 3000. Bovendien keerde Merel Conijn terug in de race. Zij stond bij de eerste World Cups haar plekje af aan Elisa Dul.

5000 meter vrouwen

Sanne In 't Hof en Marijke Groenewoud reden op de 5000 meter op het tweede niveau.

Bij de mannen wordt vrijdag de 1500 meter verreden. Daar kon het publiek thuisrijders Wesly Dijs, Tijmen Snel, Joep Wennemars en Kjeld Nuis in actie zien. Jordan Stolz reed het baanrecord van Kjeld Nuis aan gort.

1500 meter mannen

Jutta Leerdam en Femke Kok

De eerste dag wordt afgesloten met de 1000 meter bij de vrouwen. Jutta Leerdam rijdt de slotrit op haar favoriete afstand. Het is de vraag hoe ze hersteld is van haar ongeluk. De schaatsster liep verwondingen op nadat ze van de weg werd gereden tijdens een fietstraining. Haar directe tegenstander is de Amerikaanse Brittany Bowe.

Uitblinker Femke Kok komt een rit eerder in actie tegen landgenote Isabel Grevelt. Ook Antoinette Rijpma-de Jong en Marrit Fledderus zijn vrijdag te bewonderen in Thialf.

1000 meter vrouwen

