Voor de Nederlandse schaatsers staat bij de World Cup in Salt Lake City de eerste krachtmeting met de internationale top op het programma. Op de eerste dag komen voor ons land onder meer Joy Beune, Femke Kok, Jutta Leerdam, Joep Wennemars en Kjeld Nuis in actie. Volg vanaf 00.00 uur hieronder live de tussenstanden per afstand.

De World Cup in Salt Lake City wordt om 00.00 uur (Nederlandse tijd) afgetrapt met de 3000 meter. Beune kreeg voor die afstand een aanwijsplek, nadat ze wegens ziekte het onderdeel op de NK afstanden aan zich voorbij moest laten gaan. Merel Conijn had zich bij de NK wel geplaatst, maar meldde zich af op verzoek van haar ploeg AH-Zaanlander.

Bekijk hieronder het rittenschema. Nummer 1 neemt het in de eerste rit op tegen nummer 2, waarna nummer 3 tegen nummer 4 in de tweede rit aantreedt, enzovoorts. Joy Beune neemt het in de voorlaatste rit op tegen landgenote Marijke Groenewoud.

Startlijst 3000 meter (vrouwen)

Daarna zijn de mannen aan de beurt op de 5000 meter. Marcel Bosker werd op die afstand Nederlands kampioen en neemt het vrijdag in de slotrit op tegen de Italiaan Davide Ghiotto. Ook Jorrit Bergsma en Chris Huizinga komen voor Nederland in actie.

Startlijst 5000 meter (mannen)

Om 2.14 uur gaan de vrouwen op de 1000 meter van start. Het is de moeite waard om wakker te blijven voor een Nederlandse clash tussen Femke Kok en Jutta Leerdam. Kok kroonde zich twee weken gelenden tot nationale kampioen. Leerdam werd bij de NK derde op haar favoriete afstand. Ook Antoinette Rijpma-de Jong, Marrit Fledderus en Isabel Grevelt plaatsten zich voor de World Cups. Die laatste twee rijden in de slotrit tegen elkaar.

Startlijst 1000 meter (vrouwen)

Tot slot kan ook de 1000 meter bij de mannen voor spektakel zorgen. Regerend wereldkampioen Joep Wennemars rijdt op de snelle ijsbaan van Salt Lake City tegen het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz. Jenning de Boo komt een rit later in actie en Tim Prins kan in het slotstuk nog voor een verrassing zorgen. Kjeld Nuis start al in rit zes.

Startlijst 1000 meter (mannen)

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Volg schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.