Met twee titels en een bronzen medaille was Merel Conijn de ster van de NK afstanden en dus werd ze ook gezien als topfavoriete op de lange afstanden voor de eerste World Cups van het jaar. Tot ze vorige week ineens duidelijk werd dat ze daar niet gaat starten. "Het is niet dat ik er niet graag heen wil", zegt ze in de podcast Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

"Heel veel lieve berichtjes, echt veel”, zegt Conijn over de reacties die ze kreeg toen ze op de NK afstanden verrassend de titels op de drie en de vijf kilometer opeiste. "Dat raakt je altijd wel, dat vind ik gewoon heel mooi, dat iedereen het gevolgd heeft", vertelt ze. "Ik zit normaal altijd weinig op mijn telefoon, maar nu dacht ik: ik moet echt even mijn telefoon erbij pakken. Ik heb dus de afgelopen week meer op mijn telefoon gezeten dan de rest van de maand."

De steun en felicitaties waren overweldigend, maar Conijn blijft nuchter. "Het komt op je af. Het ligt er ook aan hoeveel je zelf op je af laat komen. Er is in principe helemaal niks veranderd."

Beluister hieronder de aflevering van Schaats Inside met Merel Conijn:

Bewuste keuze

Toch zorgde haar aankondiging dat ze niet meedoet aan de komende World Cups in Salt Lake City en Calgary voor verbazing. "Ja, eigenlijk is dat gewoon in overleg met Arjan Samplonius, Jillert Anema en de KNSB gegaan", legt ze uit. "De conclusie was: het is beter als jij gewoon hier blijft, met het oog op het laatste deel van het seizoen, het OKT en hopelijk andere wedstrijden”, zegt ze, doelend op de Olympische Spelen. "Het was een verstandigere keuze om niet naar Amerika te gaan."

Een teleurstelling was het niet, maar eenvoudig was de beslissing ook niet. "Ja, het is altijd iets complexer achter de schermen. Je wil graag rijden. Het is niet zo dat ik er niet graag heen wil. Maar dit was gewoon verstandiger."

'Ik laat het bij de KNSB'

De kans dat ze later in het seizoen alsnog aan de start van de World Cups in Heerenveen of Hamar verschijnt, acht ze klein. "Ik denk het eigenlijk niet. Wat ik nu begrepen heb, kan het volgens mij niet. Ik zou dat natuurlijk wel willen. Het is hartstikke mooi", zegt ze.

"Maar dat laat ik bij de KNSB. Ik heb geen idee hoe dat werkt met die quota. Zij moeten gewoon gaan uitrekenen hoe je de beste plekken binnenhaalt. Volgens mij is het ook nog zo dat degenen met de snelste tijd ook nog een plek verdienen. Dus het ligt allemaal wat complexer. Ik wil graag, maar het is nu aan de KNSB."

Conijn klinkt gelaten, maar duidelijk is dat ze haar ambities niet onder stoelen of banken steekt. Voor nu richt ze de blik op de lange termijn. Ze wil de basis leggen voor een sterk vervolg van het seizoen, voor plaatsing op de Spelen en als het even kan uiteindelijk het winnen van olympisch goud. Zoals ze het zelf zegt: "Het was gewoon verstandiger."

