Timothy Loubineaud heeft als eerste Fransman ooit het schaatsrecord op de 5000 meter gebroken tijdens de World Cup in Salt Lake City in een rit tegen Jorrit Bergsma. De Fransman reed de ene na de andere snelle ronde en eindigde met een tijd van 6:00,23, waarmee hij een vier jaar oud record van Nils van der Poel uit de boeken schaatsen. Loubineaud was niet te houden na zijn sensationele rit en ontving dan ook een staande ovatie.

Het oude wereldrecord stond op naam van Nils van der Poel. De gestopte Zweedse schaatser voltooide in december 2021 de vijf kilometer in 6.01,56. Ook hij deed dat in Salt Lake City. "Wie vandaag wil winnen, moet misschien wel onder de zes minuten rijden. Er zal in elk geval een tijd van 6.00 of 6.01 nodig zijn, verwacht ik", voorspelde Ghiotto al in aanloop naar de eerste World Cup van het seizoen een toptijd in Salt Lake City.

Vermoeid

De Franse sensatie ging al vroeg in de versnelling, waardoor het er even op leek dat hij zijn krachten misschien te vroeg zou verbruiken. Maar niets bleek minder waar. Loubineaud hield - hoewel hij zichtbaar vermoeid raakte - knap stand in een zinderende rit tegen Bergsma. Zijn Nederlandse concurrent kwam uiteindelijk tot een tijd van 6:10,66.

