Joy Beune heeft de World Cup in Salt Lake City op de 3000 meter gewonnen. De schaatsster van Team IKO-X2O finishte met een grote glimlach en een persoonlijk record van 3:53,69. Daarmee verbaasde vriend en vijand.

Beune, die voorafgaand aan haar rit wat gespannen oogde, zal een goed gevoel overhouden aan haar optreden. Met een tijd van 3:53,69 finishte ze ruim vóór Marijke Groenewoud, die 4:01,56 noteerde tijdens dit Nederlandse onderonsje. Irene Schouten is de enige Nederlandse schaatsster die snellere tijd (3:52,89) noteerde op die afstand. Halverwege leek Beune zelfs even op weg naar een mogelijk wereldrecord, maar in de slotronden bleek dat buiten bereik.

"Dat het nu al gelijk zo uitpakt, dat had ik zelf niet gedacht", stelde Beune na afloop tegenover NOS. Ze blijft echter nuchter en wil met het oog op het latere olympisch kwalificatietoernooi (OKT) niet te hard van stapel lopen. "Dat is pas eind december, dus ik moet wel goed blijven tot die tijd."

Elisa Dul kwam op de 3000 meter als eerste Nederlandse in actie. De 27-jarige schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander legde het in een rechtstreeks duel af tegen de Canadese Laura Hall. Dul noteerde 4:03,61 en bleef daarmee zo'n vijf seconden boven haar persoonlijke record. Hall klokte 4:02,97.

Martina Sáblikóvá deed als routinier ook aardig mee in het veld. De 38-jarige wereldrecordhoudster kwam op de drie kilometer in 3:58,49 over de finish. Al kwam dat niet de buurt van haar wereldrecord van 3:52,02. Zij is bezig aan haar laatste jaar als professioneel schaatsster en hoopt volgend jaar bij de Winterspelen in Milaan op een mooie manier afscheid van de sport te nemen.

Bente Kerkhoff

Bente Kerkhoff ging aardig van start. De NOS-commentatoren waren onder de indruk van de eerste ronden van de 24-jarige schaatsster van schaatsteam Albert Heijn Zaanlander. Haar tijd van 3:59,37 bleek niet genoeg om te winnen, maar verliezen deed ze volgens de commentatoren "wel met opgeven hoofd".

Beune heeft in elk geval voor Nederland haar visitekaartje afgegeven. Valérie Maltais (Canada) en Ragne Wiklund (Noorwegen) completeerden naast winnares Beune het podium.

