Joy Beune is opgelucht na haar overwinning op de 3000 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. De 26-jarige schaatsster, die vanwege eerdere ziekteverschijnselen een aanwijsplek kreeg, rekent echter nog niet op een reis naar Milaan voor de Olympische Winterspelen. “Ik moet nog een OKT rijden”, zegt ze nuchter.

“Het was geen wereldrecord, maar ik ben hier ook heel blij mee”, zegt Beune na haar zege met een glimlach tegen de NOS. “Je bracht me wel op ideeën,” grapt ze wanneer de verslaggever vraagt of een wereldrecord haar doel was. Voorafgaand aan de 3000 meter had ze al aangegeven daar niet mee bezig te zijn. “Dit is een dikke PR. Ik win hier bijna drie seconden. Het ging echt heel goed", blikt ze tevreden terug.

"Het was wel hard", lacht ze op de vraag of ze niet schrok van haar snelle eerste ronde. "Maar het kwam wel makkelijk. Ik schaatste gewoon goed en bleef goed doorschaatsen, alleen die laatste twee ronden waren net te lang en dan zie je dat het oploopt, maar ik ben hier wel blij mee."

Olympische Winterspelen

Toch blijft Beune nuchter als het gaat om een ticket voor de Olympische Winterspelen. “Dat is nog niet gegarandeerd, want ik moet nog een OKT rijden, dus ja…” zegt ze. De NOS-verslaggever merkt vervolgens op dat, als ze zo blijft rijden, dat geen enkel probleem zou moeten opleveren.

“Maar het is pas eind december, dus ik moet wel goed blijven tot die tijd”, aldus Beune, die aangeeft dat ze in de slotronden nog merkte dat ze onlangs ziek is geweest. Met haar tijd van 3:53,69 schaatste Beune de tweede tijd ooit van een Nederlandse vrouw; alleen Irene Schouten was sneller (3:52,89). “Ik vind dat een mooi rijtje.”

