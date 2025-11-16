Op de tweede dag van de World Cup in Salt Lake City gebeurde er weer een heleboel. Femke Kok reed een geweldig Nederlands record op de 500 meter, Joy Beune schitterde op de 1500 meter en Jordan Stolz troefde tweemaal alle Nederlandse mannen af. Bekijk hier de uitslagen van de zaterdag.

De verwachtingen waren voor de zaterdag opnieuw hooggespannen, helemaal na het wereldrecord van Timothy Loubineaud op de 5000 meter een dag eerder. Wereldrecords sneuvelden er niet, maar Kok, Beune en Stolz zorgden wel voor razendsnelle tijden. De Amerikaan deed dat zelfs op twee verschillende afstanden.

1500 meter voor mannen

De 1500 meter was een prooi voor voormalig wereldkampioen Jordan Stolz. Zhongyan Ning en de pas 18-jarige Duitser Finn Sonnekalb mochten ook een medaille ophalen. Stolz zat met zijn 1:40.48 slechts 0,3 seconden boven het wereldrecord van Kjeld Nuis. Die werd vijfde. Joep Wennemars en Tim Prins zetten de zevende en achtste tijd neer. Wesly Dijs en Tijmen Snel werden 14e en 15e.

1500 meter voor vrouwen

Op de schaatsmijl greep Joy Beune goud met een persoonlijk record van 1.51,05 en daarmee was ze 0,66 seconde sneller dan de zilveren Antoinette Rijpma-de Jong. Met Melissa Wijfje als nummer vier en Angel Daleman als zevende was het een prima afstand voor de Nederlandse equipe. Wel viel Marijke Groenewoud uit de toon, met plek 19.

500 meter voor mannen

De eerste omloop van de 500 meter werd gewonnen door Jordan Stolz, die dus twee keer op één dag zegevierde. Hij zette een tijd neer onder de 34 seconden: 33,88. Wereldkampioen Jenning de Boo viel tegen, maar was met een tiende plaats wel de beste Nederlander. Joep Wennemars werd twaalfde, Sebas Diniz kwam niet verder dan een achttiende plaats en Stefan Westenbroek eindigde door een val als laatste.

500 meter voor vrouwen

Femke Kok won de eerste omloop van dit weekend met overmacht en reed zelfs een prachtig nieuw Nederlands record. De topfavoriete won in 36,48, de vierde tijd ooit op de kortste sprintafstand. Olympisch kampioene Erin Jackson, de nummer twee, gaf 0,39 seconde toe. Jutta Leerdam, Marrit Fledderus en Anna Boersma werden respectievelijk vijfde, zesde en zevende. Angel Daleman (18 jaar) werd dertiende.

Uitslagen eerste dag

In Salt Lake City werd er vrijdag ook al geschaatst. Die uitslagen zijn in het bericht hieronder te vinden.

