Het is alweer tijd voor dag 2 van het beruchte olympisch kwalificatietoernooi. Daarbij is het de beurt aan de mannen (twee 500 meters) en vrouwen (3000 meter). Wat kunnen wereldtoppers Joy Beune en Jenning de Boo als de spanning erop staat? Check hieronder de loting.

Op dag 1 van het OKT bleek maar weer wat voor verraderlijk toernooi het is. Topfavoriete Jutta Leerdam ging onderuit op 'haar' 1000 meter en zit in de wachtkamer voor de Olympische Spelen. Daartegenover stond de vreugde van Suzanne Schulting, die profiteerde van Leerdams uitglijder. Op de 5000 meter boekte Stefan van de Bunt verrassend succes. Lees alles hieronder terug:

Jenning de Boo tegen Stefan Westenbroek

Op de eerste dag na Kerstmis is het aan Max Bergsma en Geophrey Coenraad om de eerste omloop van de 500 meter af te trappen. Zij starten om 17.25 uur. Bergsma en Coenraad lijken geen kanshebbers op tickets voor de Winterspelen, maar op een OKT weet je het nooit. Wie in ieder geval niet gaat, is de onfortuinlijke Dai Dai N'Tab. De sprinter van Team IKO-X2O is ziek.

In rit 3 komt oud-wereldkampioen Kai Verbij al in actie. Hij rijdt tegen Rem de Hair. Tijmen Snel neemt het op tegen Kayo Vos. Het grote geweld zit achterin, met Jenning de Boo en Sebas Diniz. Zij staan niet tegenover elkaar. De Boo neemt het in de laatste wedstrijd op tegen teamgenoot Steffan Westenbroek, terwijl Diniz Merijn Scheperkamp treft. In rit 8 betreden Joep Wennemars en Janno Botman het tegen elkaar op.

Let op: bij de tweede omloop wordt er geschaatst volgens de uitslag van de eerste 500 meter. De nummer 1 en 2 staan dan in de laatste rit tegenover elkaar.

Startlijst 500 meter mannen

De nummer 1 van de 500 meter plaatst zich voor de Olympische Spelen. Die bezet de derde positie op de matrix voor mannen. Nummer 2 (elfde) en nummer 3 (veertiende) zijn afhankelijk van andere resultaten.

Joy Beune treft Marijke Groenewoud

Vanaf 18.07 is het tijd voor de 3000 meter voor vrouwen. Daar springen er een paar ritten uit. Wat te denken van de slotrace tussen wereldkampioene Joy Beune en Marijke Groenewoud. Nederlands kampioen Merel Conijn komt daarvoor in rit 7 in actie tegen Sanne in 't Hof. Bente Kerhoff, de nummer 2 van de afgelopen NK afstanden, moet al in de vijfde race tegen Antoinette-Rijpma de Jong.

Startlijst 3000 meter vrouwen

De nummer 1 van de 3.000 meter kan zich opmaken voor de Winterspelen. Het bezet de vierde van vijftien plekken op de matrix. De nummer 2 (tiende) valt net buiten de boot. Op de dertiende plaats op de matrix staat de nummer 3 van de 3.000 meter.

