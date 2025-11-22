De Nederlandse schaatsers hebben al voor heel wat eremetaal gezorgd op de World Cup in Calgary. Op de eerste dag tweemaal goud, tweemaal zilver en tweemaal brons. Wat kunnen onze nationale helden op dag 2 in de Olympic Oval? Hieronder vind je de loting van onder anderen Femke Kok, Jutta Leerdam, Joy Beune en Kjeld Nuis.

Femke Kok (1000 meter) en Joy Beune (3000 meter) pakten goud op hun afstanden op de eerste dag. Zilver was er voor Isabel Grevelt en Jenning de Boo op de dubbele sprint, terwijl ook Marrit Fledderus en Joep Wennemars op de 1000 meter successen vierden met brons. Jutta Leerdam eindigde als vierde, maar bleek ziek. Lees hieronder alles over dag 1 in Calgary:

Op dag 2 is het eerst tijd voor de pure sprinters, te beginnen met de vrouwen. Daar komt kersvers wereldrecordhoudster Femke Kok in actie. Zij rijdt in rit 10 tegen landgenote Marrit Fledderus. Angel Daleman verschijnt als eerste Nederlandse op het ijs, in de vierde rit. Jutta Leerdam (rit 7 tegen Kaja-Ziomek Nogal) en Anna Boersma (rit 8 tegen Na-Hyun Lee) maken het Nederlandse feestje compleet.

Loting 500 meter (vrouwen)

Direct daarna volgen de mannen. Alle ogen zullen gericht zijn op Jenning de Boo, de snelste Nederlander. Hij ontloopt dit keer Jordan Stolz, die hem op de 1000 meter dwars zat. De Boo schaatst in de slotrit tegen de Japanner Wataru Morishige, terwijl Stolz daarvoor tegen Yevgeniy Koshkin schaatst. Ook Sebas Diniz en Joep Wennemars komen in actie.

Loting 500 meter (mannen)

Na al het sprintgeweld is het tijd voor de 1500 meter bij de vrouwen, oftewel de schaatsmijl. Kers op de taart is daar het onderonsje tussen Joy Beune en Melissa Wijfje. In rit 9 schaatsen veteranen Brittany Bowe (37) en Miho Takagi (31) tegen elkaar. Het Nederlandse veld wordt compleet gemaakt door Angel Daleman (rit 7 tegen Nikola Zdráhalova) en Antoinette Rijpma-de Jong (rit 8 tegen Ragne Wiklund).

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Loting 1500 meter (vrouwen)

Ook bij de 1500 meter voor mannen rijden twee Nederlanders tegen elkaar: Joep Wennemars en Tim Prins. Dat gebeurt in de zevende rit. Daarna is het de beurt aan Kjeld Nuis, die op vrijdag in actie kwam in de b-groep van de 1000 meter. Olympisch kampioen Nuis omzeilt een rechtstreekse confrontatie met Jordan Stolz. Nuis neemt het op tegen de Japanner Kazuya Yamada.

Loting 1500 meter (mannen)

Volg schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.