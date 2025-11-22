Jenning de Boo is tweede geworden op de 500 meter bij de World Cup schaatsen in Calgary. Zijn tijd was gelijk aan die van Jordan Stolz, maar de duizendsten waren in het voordeel van de Nederlander. Er vonden liefst twee valpartijen plaats. Sebas Diniz en Joep Wennemars vielen niet in de prijzen.

Sebas Diniz trapte af als Nederlandse schaatser op deze afstand en deed dat geweldig. Na een sterke rit vestigde hij met 34,11 seconden een persoonlijk record en een voorlopige eerste plaats. Later raakte Diniz deze echter kwijt en liep hij een podiumplaats mis.

Na Diniz was Joep Wennemars aan de beurt. Hij reed tegen Tatsuya Shinhama, die ten val kwam. Wennemars noteerde 34,55, waarna direct duidelijk werd dat hij niet mee zou doen voor de prijzen.

De Boo en Stolz gelijk op

Jenning de Boo kwam tijdens de laatste rit in actie. Hij noteerde precies evenveel als de Amerikaan Jordan Stolz: 34,02. Er werd gekeken naar duizendsten, die in het voordeel van De Boo waren. Daardoor eindigde De Boo als tweede en Stolz als derde. Jun-Ho Kim ging er met de winst vandoor met een tijd van 33,99.

It’s anyone’s game, but in the 500m, Kim Jun-Ho 🇰🇷 took it to another level: the only man under 34 seconds today with a 33.99. 🚀 #SpeedSkating pic.twitter.com/qFbDLXL1x1 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 22, 2025

Weer valpartijen

Er vonden twee valpartijen plaats. Naast Shinhama, ging ook Bjørn Magnussen onderuit. Ook bij de mannen duurde de onderbreking na de valpartijen niet lang.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?