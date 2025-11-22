Topschaatsster Joy Beune heeft wederom een zege achter haar naam gezet bij de World Cup schaatsen. In Calgary werd ze eerste met een tijd van 1.51,17. Ook Antoinette Rijpma-de Jong reed een sterke rit. Al kwam zij net als Melissa Wijfje en Angel Daleman tekort voor een podiumplaats.

Angel Daleman beet het spits af voor de Nederlandse deelneemsters op deze afstand. Vorig jaar vestigde ze nog een wereldrecord bij de junioren, maar zaterdag kwam de jonge topschaatsster er niet aan te pas. Ze noteerde 1.54,81.

Na Daleman was het de beurt aan Antoinette Rijpma-De Jong. Bij de eerste World Cup in Salt Lake City wist ze geen enorme indruk te maken met een dertiende en zevende plaats. Zaterdag maakte ze een misser in een van haar eerste meters, maar herstelde zich daarna prima, waarna ze in het groen reed. Na een keurige rit, waarin ze haar veerkracht toonde, noteerde ze 1.52,33, een virtuele eerste plek op dat moment. Al moest onder anderen Joy Beune nog in actie komen. Uiteindelijk werd ze vierde.

Nederlands onderonsje

Joy Beune en Melissa Wijfje reden tegen elkaar tijdens een Nederlands onderonsje in de slotrit. Beune deed het wederom fantastisch en eindigde liefst een halve seconde boven Miho Takagi, de nummer twee. Wijfje werd achtste met een tijd van 1.53,15.

Wereldrecord

Het wereldrecord op de afstand staat nog altijd op naam van de Japanse Miho Takagi. In 2019 vestigde zij in Salt Lake City een recordtijd met 1.49,83 in Salt Lake City.

