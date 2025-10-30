Het schaatsseizoen gaat vrijdag eindelijk van start met de NK afstanden. In schaatstempel Thialf komen er op de eerste dag van de nationale kampioenschappen direct een hoop grote namen in actie. Jenning de Boo, Joep Wennemars, Patrick Roest, Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong komen allemaal het ijs op. Bekijk hieronder de loting per afstand.

De schaatsers zullen er direct moeten staan bij het eerste meetmoment in het olympische seizoen. In Thialf worden komend weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma. De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.

De NK afstanden worden afgetrapt met de 5000 meter en daar valt op dat Roest al heel snel in actie komt. Hij is tweevoudig wereldkampioen, maar plaatste zich op het nippertje voor de NK. De mannen voeren de boventoon op de eerste dag, want ook wordt de 500 meter twee keer gereden. Daar komen toppers als De Boo, Wennemars en Merijn Scheperkamp op het ijs. Ook zullen de fans benieuwd zijn naar wat Dai Dai N'tab en Kai Verbij doen bij hun terugkeer na een moeilijke periode.

De 1500 meter is het enige onderdeel dat door de vrouwen wordt gereden op vrijdag. Femke Kok reed onlangs op die afstand een baanrecord in Thialf, maar zij richt zich dit weekend op de 500 en 1000 meter en doet dus niet mee. Desondanks zal het spannend worden, want met Beune, Rijpma-De Jong, Angel Daleman en Marijke Groenewoud doen er veel toppers mee. Beune en Rijpma-De Jong nemen het in de voorlaatste rit tegen elkaar op.

Rittenschema 5000 meter mannen (18.00 uur)

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 Mats Stoltenberg Daan Gelling 2 Sjoerd den Hartog Sil van der Veen 3 Crijspijn Ariëns Evert Hoolwerf 4 Wisse Slendebroek Patrick Roest 5 Jesse Speijers Stijn van den Bunt 6 Remco Stam Freek van der Ham 7 Tjerk de Boer Jasper Krommenhoek 8 Marwin Talsma Marcel Bosker 9 Chris Huizinga Kars Jansman 10 Jorrit Bergsma Beau Snellink

Rittenschema eerste 500 meter mannen (18.58 uur)

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 Jasper Sinke Pim Stuij 2 Max Bergsma Jesper van Mieghem 3 Sijmen Egberts Ted Dalrymple 4 Sven Kemp Mats Siemons 5 Kai Verbij Mika van Essen 6 Rem de Hair Johan Talsma 7 Tijmen Snel Stefan Westenbroek 8 Joep Wennemars Dai Dai N'tab 9 Serge Yoro Kayo Vos 10 Merijn Scheperkamp Sebas Diniz 11 Tim Prins Jenning de Boo 12 Mats van den Bos Janno Botman

Rittenschema 1500 meter vrouwen (20.00 uur)

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 Naomi van der Werf Nynke Tinga 2 Vera van Ditshuizen Naomi Kammeraat 3 Jasmijn Veenhuis Lieke Huizink 4 Kim Talsma Leonie Bats 5 Evi de Ruijter Evelien Vijn 6 Rosalie van Vliet Mette ten Cate 7 Myrthe de Boer Gioya Lancee 8 Reina Anema Esther Kiel 9 Meike Veen Jade Groenewoud 10 Angel Daleman Elisa Dul 11 Joy Beune Antoinette Rijpma-De Jong 12 Marijke Groenewoud Melissa Wijfje

Rittenschema tweede 500 meter mannen (21.48 uur)

Het rittenschema voor de tweede 500 meter wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van de eerste omloop en is dus nog niet bekend. Alle rijders die bij de eerste 500 meter in de binnenbaan zijn gestart, moeten bij de tweede omloop in de buitenbaan starten. Dit geldt ook andersom.