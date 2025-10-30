Het schaatsseizoen gaat vrijdag eindelijk van start met de NK afstanden. In schaatstempel Thialf komen er op de eerste dag van de nationale kampioenschappen direct een hoop grote namen in actie. Jenning de Boo, Joep Wennemars, Patrick Roest, Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong komen allemaal het ijs op. Bekijk hieronder de loting per afstand.
De schaatsers zullen er direct moeten staan bij het eerste meetmoment in het olympische seizoen. In Thialf worden komend weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma. De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.
De NK afstanden worden afgetrapt met de 5000 meter en daar valt op dat Roest al heel snel in actie komt. Hij is tweevoudig wereldkampioen, maar plaatste zich op het nippertje voor de NK. De mannen voeren de boventoon op de eerste dag, want ook wordt de 500 meter twee keer gereden. Daar komen toppers als De Boo, Wennemars en Merijn Scheperkamp op het ijs. Ook zullen de fans benieuwd zijn naar wat Dai Dai N'tab en Kai Verbij doen bij hun terugkeer na een moeilijke periode.
De 1500 meter is het enige onderdeel dat door de vrouwen wordt gereden op vrijdag. Femke Kok reed onlangs op die afstand een baanrecord in Thialf, maar zij richt zich dit weekend op de 500 en 1000 meter en doet dus niet mee. Desondanks zal het spannend worden, want met Beune, Rijpma-De Jong, Angel Daleman en Marijke Groenewoud doen er veel toppers mee. Beune en Rijpma-De Jong nemen het in de voorlaatste rit tegen elkaar op.
Rittenschema 5000 meter mannen (18.00 uur)
Rit
Binnenbaan
Buitenbaan
1
Mats Stoltenberg
Daan Gelling
2
Sjoerd den Hartog
Sil van der Veen
3
Crijspijn Ariëns
Evert Hoolwerf
4
Wisse Slendebroek
Patrick Roest
5
Jesse Speijers
Stijn van den Bunt
6
Remco Stam
Freek van der Ham
7
Tjerk de Boer
Jasper Krommenhoek
8
Marwin Talsma
Marcel Bosker
9
Chris Huizinga
Kars Jansman
10
Jorrit Bergsma
Beau Snellink
Rittenschema eerste 500 meter mannen (18.58 uur)
Rit
Binnenbaan
Buitenbaan
1
Jasper Sinke
Pim Stuij
2
Max Bergsma
Jesper van Mieghem
3
Sijmen Egberts
Ted Dalrymple
4
Sven Kemp
Mats Siemons
5
Kai Verbij
Mika van Essen
6
Rem de Hair
Johan Talsma
7
Tijmen Snel
Stefan Westenbroek
8
Joep Wennemars
Dai Dai N'tab
9
Serge Yoro
Kayo Vos
10
Merijn Scheperkamp
Sebas Diniz
11
Tim Prins
Jenning de Boo
12
Mats van den Bos
Janno Botman
Rittenschema 1500 meter vrouwen (20.00 uur)
Rit
Binnenbaan
Buitenbaan
1
Naomi van der Werf
Nynke Tinga
2
Vera van Ditshuizen
Naomi Kammeraat
3
Jasmijn Veenhuis
Lieke Huizink
4
Kim Talsma
Leonie Bats
5
Evi de Ruijter
Evelien Vijn
6
Rosalie van Vliet
Mette ten Cate
7
Myrthe de Boer
Gioya Lancee
8
Reina Anema
Esther Kiel
9
Meike Veen
Jade Groenewoud
10
Angel Daleman
Elisa Dul
11
Joy Beune
Antoinette Rijpma-De Jong
12
Marijke Groenewoud
Melissa Wijfje
Rittenschema tweede 500 meter mannen (21.48 uur)
Het rittenschema voor de tweede 500 meter wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van de eerste omloop en is dus nog niet bekend. Alle rijders die bij de eerste 500 meter in de binnenbaan zijn gestart, moeten bij de tweede omloop in de buitenbaan starten. Dit geldt ook andersom.