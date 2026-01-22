Femke Kok, Joy Beune en Jenning de Boo komen vrijdag in actie bij de World Cup in Inzell, waar de 500 en de 1500 meter op het programma staat voor mannen en vrouwen. Inmiddels is de loting voor die afstanden bekend en vooral voor Kok wordt het een flinke test.
De avond begint voor de A-groep om 18.30 uur en is te volgen op NPO 1.
500 meter vrouwen - 18.30 uur
Sofia Thorup - Huidan Jung
Brooklyn McDougall - Jingziqian Wang
Carolina Hiller-Donnelly - Kurumi Inagawa
Ruining Tian - Rio Yamada
Kristina Silaeva - Andzelike Wojcik
Jutta Leerdam - Beatrice Lamarche
Sophie Warmuth - Min-Sun Kim
Martyna Baran - Marrit Fledderus
Femke Kok - Erin Jackson
Kaja Ziomek-Nogal - Serene Pergher
Voor Kok betekent de 500 meter een ontmoeting met de regerend olympisch kampioene op de 500 meter: de Amerikaanse Erin Jackson. Kok won tot nu toe alle 500 meters dit seizoen bij de wereldbeker.
500 meter mannen - 18.58 uur
Nil Llop Izquierdo - Jeffrey Rosanelli
Cedrick Brunet - Joep Wennemars
Katsuhiro Kuratsubo - Marek Kania
Tatsuya Shinhama - Ziwen Lian
Marten Liiv - Laurent Dubreuil
Jun-Ho Kim - Cooper Mcleod
Yevgeniy Koshkin - Yuta Hirose
Sebas Diniz - Bjorn Magnussen
Jordan Stolz - Wataru Morishige
Jenning de Boo - Damian Zurek
Jordan Stolz is tot nu toe oppermachtig gebleken op de 500 meter, Jenning de Boo staat momenteel derde in de World Cup-stand. Damian Zurek bezet de tweede plek. Sebas Diniz, de huidige nummer zes, maakt nog een goede kans om een plekje te stijgen.
1500 meter vrouwen - 19.37 uur
Jiaxuan Li - Momoka Horikawa
Natalia Czerwonka - Isabelle Weidemann
Greta Myers - Marijke Groenewoud
Ayano Sato - Binyu Yang
Isabelle Van Elst - Elizaveta Golubeva
Mei Han - Kaitlyn McGregor
Nikoloa Zdrahalova - Ivanie Blondin
Nadezhda Morozova - Ragne Wiklund
Joy Beune - Antoinette Rijpma-de Jong
Miho Takagi - Brittany Bowe
Joy Beune deed aan drie van de vier 1500 meters mee en won die allemaal. Desondanks staat zij derde in het World Cup-klassement, achter Antoinette Rijpma-de Jong en Miho Takagi (eerste). Op het OKT liep Beune nog een ticket voor de Olympische Spelen mis op deze afstand, mede dankzij Rijpma-de Jong.
1500 meter mannen - 20.17 uur
Moritz Klein - Wenhao Li
David La Rue - Emery Lehman
Vladimir Semirunniy - Valentin Thiebault
Metodej Jilek - Hendrik Dombek
Taiyo Nonomura - Alexander Farthofer
Kazuya Yamada - Tijmen Snel
Gabriel Odor - Daniele Di Stefano
Zhongyan Ning - Tim Prins
Sander Eitrem - Jordan Stolz
Finn Sonnekalb - Kjeld Nuis
Kjeld Nuis staat momenteel tweede in het klassement, achter alleenheerser Jordan Stolz. Joep Wennemars, die zich op het OKT kwalificeerde voor de Olympische Spelen voor de 1500 meter, doet in Inzell niet mee aan de schaatsmijl. Eerder op de dag komt hij wel in actie op de 500 meter.
Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.