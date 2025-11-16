De derde dag van de World Cup in Salt Lake City staat vooral in het teken van de teamonderdelen, maar ook de sprinters mogen nog een keertje aan de bak op de 500 meter. Femke Kok kwam zaterdag in de buurt van het twaalf jaar oude wereldrecord en krijgt een dag later nog een kans om dat te breken. Bekijk hier de lotingen voor de slotdag van de World Cup in Salt Lake City.

Op de slotdag is er genoeg kans op Nederlands succes. Op de 500 meter heeft Nederland met Kok en Jenning de Boo de twee regerend wereldkampioenen en ook op de teamonderdelen blinken onze landgenoten met grote regelmaat uit. Wel moeten zij op de mass start bij de mannen ineens rekening houden met een nieuwe concurrent.

Startlijst ploegenachtervolging (vrouwen)

De dag wordt om 21.00 uur afgetrapt met de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Namens Nederland zullen Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Elisa Dul op het ijs komen. Dul vervangt vaste waarde Marijke Groenewoud, die gespaard wordt aangezien ze al op drie andere onderdelen in actie komt. De Nederlandse vrouwen nemen het in de laatste rit op tegen Japan.

Startlijst ploegenachtervolging (mannen)

Het is daarna tijd voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Bondscoach Rintje Ritsma is nog altijd op zoek naar de ideale derde man naast Chris Huizinga en Beau Snellink en kiest in Salt Lake City voor Marcel Bosker. In die opstelling reed Nederland op de WK eerder dit jaar naar een bronzen plak. De Nederlandse mannen komen in de derde rit in actie tegen Noorwegen.

Startlijst 500 meter (vrouwen)

Op de enige individuele afstand van de zondag zijn alle ogen gericht op de slotrit tussen Kok en olympisch kampioene Erin Jackson. Kok won zaterdag in een tijd van 36,48 en daarmee was ze maar 0,12 seconde langzamer dan het wereldrecord van Sang-Hwa Lee uit 2013. Met ook Angel Daleman (vierde rit), Anna Boersma (zevende rit), Jutta Leerdam (achtste rit) en Marrit Fledderus (negende rit) kunnen de Nederlandse fans lang op het puntje van hun stoel zitten.

Startlijst 500 meter (mannen)

Bij de mannen is Jenning de Boo uit op revanche. Hij eindigde zaterdag teleurstellend als tiende en zal daarom al in de zesde rit gaan rijden tegen de Est Marten Liiv. Joep Wennnemars rijdt nog eerder, hij komt in de vijfde rit in actie tegen de Japanner Yuta Hirose. Topfavoriet Jordan Stolz rijdt in de voorlaatste rit en kan een geweldig weekend bekronen. Hij won al de 500, 1000 en 1500 meter. De Amerikaan gaat dus voor zijn vierde gouden plak en hoopt er daar later nog eentje aan toe te voegen.

Mass start (vrouwen)

Marijke Groenewoud is de topfavoriet om de winst te pakken. Ze is sinds het pensioen van Irene Schouten nagenoeg onverslaanbaar. Wel rijdt ze voor het eerst bij een internationale wedstrijd samen met Bente Kerkhoff. De twee kennen elkaar echter goed, want ze zijn ploeggenoten bij Team Albert Heijn-Zaanlander.

Mass start (mannen)

Bij de mannen komt wel het vaste duo in actie, want bondscoach Ritsma heeft opnieuw gekozen voor Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma. De opvallendste naam op de startlijst is echter die van Stolz. Hij deed de afgelopen jaren niet mee, maar wil op de Spelen in Milaan ook op de mass start goud winnen. Voor eigen publiek gaat hij kijken of hij zich kan meten met de grote namen op deze discipline. Stolz zou het weekend dus met vijf keer goud kunnen afsluiten.

